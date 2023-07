Tays Reis é detonada por vestido de princesa na festa da filha: 'Pensei que era casório'

Vai casar? Tays Reis é criticada ao aparecer com vestido de festa e bufante no aniversário de um ano da filha com Biel

Os ex-participantes de A Fazenda 12Tays Reis e Biel comemoram o primeiro ano da filha, Pietra, com um festão luxuoso nesta quarta-feira, 19. O evento teve o tema de princesa e além da decoração deslumbrante, os papais chamaram a atenção com a roupa escolhida para celebrar o aniversário da única filha.

Para o momento, o casal apostou em looks de realeza. Enquanto Biel foi vestido de príncipe, Tays Reis foi de princesa e acabou dando o que falar. Isso porque, a cantora do hit Metralhadora surgiu com um vestido bufante, cheio de volume e que foi até confundido com um de noiva.

Em sua rede social, a ex-A Fazenda publicou um vídeo com o amado e apenas o vestido da pequena, que se vestiu igual à mãe. "Cadê a aniversariante gente?", questionaram na publicação. "Pensei que era casório", disseram outros ao verem rapidamente o registro.

O vestido de Tays Reis então dividiu ainda mais opiniões, assim como aconteceu com a influenciadora Karoline Lima nas últimas semanas durante o aniversário de um ano de sua filha com Éder Militão. "Achei brega, tiraram o foco do aniversário da filha parece que eles estão casando", opinaram. "Os pais chamando atenção mais que a aniversariante, o tema ficou lindo demais, porém essa roupa da ficou brega demais", escreveram.

Em 2020, os papais de Pietra iniciaram o namoro entro do reality A Fazenda. Em 2021, eles se separaram após polêmicas envolvendo a ex de Biel, contudo, no mesmo ano os cantores reataram a relação. No fim de 2021, Tays descobriu a gravidez da filha e no ano seguinte, em julho, a pequena Pietra nasceu.

Biel e Tays Reis mostram detalhes do primeiro aniversário da filha

Nos stories, a cantora do hit Metralhadora compartilhou detalhes da festa de 1 ano de Pietra. A festa teve tema de princesa, cujo reino conta com um lindo Jardim Encantado. Com decoração impecável, o local estava cheio de flores e borboletas, além de muita cor para compôr o cenário.

A festa contou com personagens fantasiados da realeza, a presença da dupla Patati e Patatá, além de uma carruagem para a princesa. No parabéns, Pietra até fez uma troca de roupas e exibiu um novo vestidinho rosa.

A celebração também contou com a presença de participantes do reality A Fazenda, onde o casal se conheceu. Nos stories de Tays, podemos ver a presença de Lipe Ribeiro, Lucas Maciel e Raissa Barbosa. O influenciador Cartolouco também postou fotos curtindo a festa. Veja as fotos aqui.