Grávida, Tays Reis mostra o quarto luxuoso da filha

Tays Reis e Biel revelam como é a decoração do quarto de bebê da filha, que nascerá em breve

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 22h18

A cantora Tays Reis (27) e o namorado, o cantor Biel (26), já estão com o quarto de bebê pronto para o nascimento da primeira filha, Pietra. A menina deverá nascer em breve e vai viver um quarto com decoração neutra.

Nesta semana, o casal revelou os detalhes do quartinho, que conta com decoração toda branca, incluindo os móveis e os enfeites. O local também tem desenhos de nuvens coladas no teto e em tom de lilás. O quarto foi decorado com pelúcias de ursos nas estantes e móveis tradicionais.

"Hoje eu entro aqui e penso “É o cômodo mais lindo da casa!”. Eu queria que o quartinho dela lembrasse o céu porque sei que Deus está aqui! Por isso, escolhi esse enxoval branquinho para trazer essa sensação de paz e pureza", disse a mamãe coruja.

Conheça o quarto da filha de Tays Reis e Biel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Quarto de bebê e infantil (@graodegente)