Tays Reis explica escolha de vestido para festa da filha: 'Cena de um filme'

Após ser criticada por vestido de princesa, Tays Reis explica para a CARAS o motivo de ter escolhido look para festão de sua filha com Biel

A festa de um ano de Pietra, primeira filha de Tays Reis e Biel, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira, 19. Com decoração luxuosa de tema de princesa, os cantores celebraram o aniversário da herdeira e a mamãe deu o que falar com o look escolhido para o grande evento. Com exclusividade para a CARAS Digital, a ex-A Fazenda contou o que pensou ao mandar fazer o vestido.

Muito bem humorada e dando risada ao ver a repercussão sobre ela ter exagerado ao optar por um modelo de princesa, Tays Reis comentou que se inspirou em uma cena do filme Cinderela e que é apaixonada pelo tema medieval.

"Sobre o meu look, na verdade, eu fico até brincando aqui em casa, que eu nasci na época errada, que a minha época era época medieval, porque eu sou apaixonada por tudo que é medieval, por essa era de princesas, sou muito apaixonada. Aí eu quis fazer o aniversário da Pietra exatamente assim, medieval, né, como se a gente tivesse ali reunidos em um castelo encantado, porque ela é uma princesa", falou.

"Aí eu idealizei uma cena de um filme da Cinderela, que ela casa e usa um vestido meio que champanhe com as flores embaixo, aí tem um ateliê, que eles acompanham a gente em todas as festas, faz no corpo mesmo, então foram peça criadas com exclusividade pro aniversário da Pietra", explicou como o vestido foi feito.

Por fim, a cantora do hit Metralhadora se mostrou radiante com o evento. "E eu to muito feliz, é uma realização pessoal minha mesmo, coisa que a gente idealizou aqui dentro de casa, aí a gente fez a réplica do meu vestido pra Pietra usar pra ficar sintonia mãe e filha e Gabriel nosso príncipe, claro", declarou com exclusividade para a CARAS Digital.

Em 2020, os papais de Pietra iniciaram o namoro entro do reality A Fazenda. Em 2021, eles se separaram após polêmicas envolvendo a ex de Biel, contudo, no mesmo ano os cantores reataram a relação. No fim de 2021, Tays descobriu a gravidez da filha e no ano seguinte, em julho, a pequena Pietra nasceu.

Veja o vestido de Tays Reis:

Biel e Tays Reis mostram detalhes do primeiro aniversário da filha

Nos stories, a cantora do hit Metralhadora compartilhou detalhes da festa de 1 ano de Pietra. A festa teve tema de princesa, cujo reino conta com um lindo Jardim Encantado. Com decoração impecável, o local estava cheio de flores e borboletas, além de muita cor para compôr o cenário.

A festa contou com personagens fantasiados da realeza, a presença da dupla Patati e Patatá, além de uma carruagem para a princesa. No parabéns, Pietra até fez uma troca de roupas e exibiu um novo vestidinho rosa.

A celebração também contou com a presença de participantes do reality A Fazenda, onde o casal se conheceu. Nos stories de Tays, podemos ver a presença de Lipe Ribeiro, Lucas Maciel e Raissa Barbosa. O influenciador Cartolouco também postou fotos curtindo a festa. Veja as fotos aqui.