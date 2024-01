Biel presta bela homenagem no aniversário de Tays Reis: "Amor da minha vida"

A cantora Tays Reis completou 29 anos de vida neste sábado, 13, e ganhou uma bela homenagem do cantor Biel nas redes sociais

Biel usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para Tays Reis, que completou 29 anos neste sábado, 14. Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou várias fotos ao lado da amada, que conheceu durante o reality A Fazenda 12, da Record TV, e falou sobre a linda história que eles estão vivendo juntos.

"Ontem tivemos um dos melhores dias de nossas vidas, mesmo não tendo postado nada kkk e isso diz muito sobre a gente! Às vezes entramos no nosso “mundinho tael” e não queremos sair mais… Tael. Tays e Gabriel. Casal que escolheu viver junto com base na confiança e no respeito. Casal que vive em prol da família. Casal que entrega todos seus sonhos e inseguranças nas mãos de Deus. E quando isso acontece, meus amigos, dificilmente as estruturas se abalam. Quando se abalam, ficamos mais fortes. A dor de um, é a dor do outro. A conquista de um, é a conquista do outro", começou.

E seguiu a homenagem: "Longe, muito longe de casal de fanfic. Guardando juntos cada pedrinha do caminho e construindo nosso castelo. Nossa história é só nossa e a gente escreve a cada dia vivendo a vida que a gente sonhou. Tenho certeza que tudo o que construímos e sonhamos construir vai ser roteiro de um best-seller ainda! Me encontrei em você, mozão. Você me entendeu. Você me estendeu a mão quando todo mundo empurrava. Você me viu como um ser humano quando todo mundo me via como um erro. Você me distanciou do passado e me acalmou do futuro, simplesmente me fazendo querer viver cada segundo do meu presente ao seu lado", acrescentou.

O cantor completou o texto se declarando. "Hoje, sim, eu vivo a vida. Você me deu o presente mais valioso que um homem pode sonhar em receber! Quero viver todos os próximos aniversários ao seu lado, cada um deles, nessa mesma sintonia e plantando tudo o que a gente vem plantando juntos. Mato e morro por você. Te amo e tô contigo até o fim! 2.9 e 3 anos! Parabéns e obrigado por tudo, amor da minha vida!", finalizou.

Biel e Tays estão juntos há três anos, e são pais de Pietra, que completou 1 ano em junho do ano passado.

Confira a publicação:

