Tays Reis se revolta com críticas sobre a filha, Pietra: “Não tem esse direito”

Mulher de Biel, Tays Reis surge indignada e dá resposta afiada em comentário negativo sobre a filha de apenas um ano, Pietra

Nesta quinta-feira, 24, a cantora Tays Reis utilizou suas redes sociais para fazer um longo desabafo. Após compartilhar uma foto ao lado de sua primogênita, Pietra, que tem apenas um ano, a menina foi alvo de comentários negativos. Indignada com a situação, a mulher de Biel deu uma resposta afiada aos seguidores

Através de seu perfil oficial no Instagram, a ex-vocalista da Banda Vingadora trouxe o assunto à tona: “Gente, eu fico besta como as pessoas colocam frases de Deus no perfil e são os próprios encomendados do capeta. Como pode uma pessoa perder o tempo dela para ir em uma foto de uma criança e comentar isso?”, disparou Tays.

Na sequência, a ex-peoa da Fazenda na Record mostrou o comentário em questão: “Essa criança parece que tem algum problema. Deus que me perdoe, mas parece que tem demência”, dizia a mensagem. Irritada com o comentário, a cantora não escondeu a indignação: “Como diz Jojo, tem gente que merece que use réu primário”, disse.

“Falo isso como mãe, você que é mãe vai me entender”, Tays justificou a revolta e fez questão de evidenciar que não tolera comentários maldosos sobre a filha: “Ô mulher se eu te visse na minha frente agora, do jeito que eu tô com essa rino aqui…”, disse a artista, referindo-se à rinoplastia realizada recentemente.

“Olha que mal amada, cheia de ódio, falando de uma criança, de um bebê. Deus me livre. Deus tem que dar paciência, é tanta coisa que a gente vê na internet (...) E mais, mesmo se tivesse demência, você não tem esse direito de falar sobre isso, você já ouviu falar de inclusão social? Mas que raiva, cara”, Tays completou o desabafo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Vale lembrar que Biel e Tays se conheceram no reality show A Fazenda 12, da Record, exibido no ano de 2021. Depois que deixaram o programa, os famosos engataram em um relacionamento. No fim do ano passado, eles se tornaram pais de Pietra, que hoje está com um aninho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIEL 🦅 (@biel)

Tays Reis exibe o nariz com curativo após rinoplastia:

Na semana passada, a cantora Tays Reis usou as redes sociais para contar para os seguidores que realizou um sonho antigo. No seu perfil oficial no Instagram, a famosa postou uma sequência de fotos em que aparece no quarto do hospital e revelou que fez uma rinoplastia, cirurgia plástica para alterar e afinar o nariz.