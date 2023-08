No hospital, Tays Reis exibe o nariz com curativo após rinoplastia: "Me recuperando"

A cantora Tays Reis postou várias fotos no hospital e contou que realizou o sonho de fazer sua rinoplastia

A cantora Tays Reis usou as redes sociais nesta terça-feira, 15, para contar para os seguidores que realizou um sonho antigo. A artista, que participou do reality A Fazenda 12, da Record, revelou que fez uma rinoplastia.

No seu perfil oficial no Instagram, a famosa postou uma sequência de fotos em que aparece no quarto do hospital e revelou que fez uma rinoplastia. Em um dos cliques, a mulher do cantor Biel, com quem se envolveu durante o programa rural, mostrou o nariz com o curativo após a realização do procedimento.

"Gente aconteceu. Fiz meu nariz! Nesse momento estou me recuperando", contou a cantora na legenda da publicação, ganhando o apoio do amado. "E lá foi ela pra mais um centro cirúrgico. É diu, é siso, é rino… kkkk Te amo! Ficou do jeitinho que você queria! Amor da minha vida", disse o funkeiro nos comentários.

Os fãs também deixaram mensagens desejando uma boa recuperação. "Parabéns, Tays por ter realizado algo que você queria tanto, feliz por você. Aqui na torcida pela sua recuperação", disse uma seguidora. "Uma excelente recuperação. Deus sempre te abençoe e te guarde", escreveu outra. "Te desejo a melhor recuperação possível... Ficou ainda mais linda", falou uma fã.

Vale lembrar que no ano passado, um pouco depois do nascimento de sua primeira filha, Pietra, que está com 1 ano, Tays precisou passar por uma cirurgia de emergência. Na ocasião, a cantora contou nas redes sociais que operou devido uma apendicite. "Só Deus sabe o que estou passando nesses últimos dias. Estava tentando me recuperar do meu parto, amamentar minha filha achando eu que era a fase mais difícil e, de repente, me surge uma apendicite aguda e tive que me submeter a uma cirurgia de emergência, ontem a noite! Deu tudo certo!", revelou.

Confira a publicação: