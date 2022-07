Tays Reis passa por cirurgia de emergência e fala sobre o seu estado de saúde

Dias após parto, Tays Reis passa por cirurgia e tranquiliza os fãs sobre o seu estado de saúde

CARAS Digital Publicado em 30/07/2022, às 11h58

Tays Reis (27) assustou os seus seguidores ao anunciar que precisou passar por uma cirurgia. Após poucos dias do parto de Pietra, a cantora se submeteu a uma cirurgia de emergência.

No perfil do Instagram, a artista compartilhou uma foto na cama do hospital e ao lado de Biel (26), e revelou que sentiu dores de uma apendicite aguda.

"Só Deus sabe o que estou passando nesses últimos dias. Estava tentando me recuperar do meu parto, amamentar minha filha achando eu que era a fase mais difícil e, de repente, me surge uma apendicite aguda e tive que me submeter a uma cirurgia de emergência, ontem a noite! Deu tudo certo!", disse ela.

Tays ainda agradeceu o cantor e aos fãs. "Amor, te amo! Obrigada por passar essa fase difícil cmg. Tbm quero agradecer a todos vocês, por todas as mensagens de carinho e energias positivas emanadas sobre minha vida! Agr é recuperar, pra voltar pra casa e ficar com minha peloquinha!", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tatá ☀️ (@taysreis)

TAYS REIS SE DECLARA PARA BIEL E PIETRA

Tays Reis dividiu com os seus seguidores um registro encantador de Biel com a filha do casal, Pietra. Celebrando os nove dias de vida da pequena, a cantora resolveu se declarar para os dois. Na selfie feita pelo cantor, ele e a herdeira deixam a língua para fora em forma de careta, e claro que a fofura da menina derreteu o coração dos fãs.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!