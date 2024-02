Lore Improta explica por que não vai acompanhar Liz no 1° dia de aula

Lore Improta revelou por que irá perder o primeiro dia de aula da filha e aproveitou para desabafar sobre a situação. "Coração apertado"

Após os dias intensos do Carnaval 2024, Leo Santana e Lore Improta viajaram para o exterior em busca do merecido descanso. O destino do casal foi a África do Sul. Longe da filha, Liz, Lore contou que vai perder o primeiro dia de aula da pequena e explicou o motivo.

"A mãe com o coração apertado por conta disso, mas as férias já estavam planejadas quando soubemos da data das aulas e não quero que ela perca muitos dias de aula esperando por nós", afirmou ela.

Lore também explicou que além da viagem marcada, a filha já havia perdido dois dias de aula depois do Carnaval, para não atrapalhar o processo de adaptação. "Liz começa as aulas na semana que vem. Na verdade, as aulas dela já começaram há um tempinho, logo depois do Carnaval. Como é o primeiro ano da escola, já fiz reunião com professores e a coordenadora, e ela falou que era melhor a gente fazer a adaptação de uma vez só e não começar, cortar e começar de novo".

"Ela teria dois dias de aula, teria que cortar para ela sair de férias com a gente e voltar de novo. A gente decidiu começar agora semana que vem. Essas férias já estavam agendadas desde novembro e não tinha ainda as datas da escola dela", completou ela, que agradeceu a presença da família e de Léo neste período.

A dançarina ainda rebateu algumas críticas que acredita que irá receber dos internautas. "Sou a mãe e sei o que é melhor para minha filha. Não ia fazer Liz esperar as nossas férias acabarem, já que a mesma estava de férias com a gente e já perdeu alguns dias de aula. Minha mãe nunca me levou na escola porque estava sempre trabalhando e nossa relação segue maravilhosa. Cada um com a sua vida e com a sua maneira de criar, gratidão", concluiu.

Léo Santana e Lore Improta celebram 3 anos de casamento

O cantor Léo Santana e a dançarina Lore Improta completaram três anos de casados na última terça-feira, 20. Curtindo um tempo em família após uma rotina agitada de Carnaval, o casal usou suas redes sociais para celebrar essa data tão especial com seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Lore compartilhou uma foto dos dois juntinhos, enquanto aproveitam uma viagem com sua filha, a pequena Liz, de 2 anos. No clique, o casal apareceu aproveitando um tempinho ao lado da piscina. Já na legenda da publicação, a loira fez questão de se declarar para o amado.

"3 anos de casados com o amor da minha vida! Te amooo @leosantana. Que Deus proteja e blinde sempre o nosso amor", escreveu Lore, que recebeu uma resposta de Léo nos comentários. "Que Deus continue nos dando sabedoria, discernimento e nos abençoando. Te amooooo", declarou o artista.

Já o cantor usou seus stories do Instagram para celebrar a data. Ele compartilhou um vídeo publicado por um fã, onde os dois apareceram em vários momentos super fofos. "3 anos de casados", escreveu Léo, acompanhado de um emoji de coração.