Léo Santana e Lore Improta celebram 3 anos de casamento: "Minha vida"

Aproveitando um descanso após o Carnaval agitado, Léo Santana e Lore Improta celebram 3 anos de casamento em viagem com sua filha, Liz

O cantor Léo Santana e a dançarina Lore Improta estão completando três anos de casados nesta terça-feira, 20. Curtindo um tempo em família após uma rotina agitada de Carnaval, o casal usou suas redes sociais para celebrar essa data tão especial com seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Lore compartilhou uma foto dos dois juntinhos, enquanto aproveitam uma viagem com sua filha, a pequena Liz, de 2 anos. No clique, o casal apareceu aproveitando um tempinho ao lado da piscina. Já na legenda da publicação, a loira fez questão de se declarar para o amado.

"3 anos de casados com o amor da minha vida! Te amooo @leosantana. Que Deus proteja e blinde sempre o nosso amor", escreveu Lore, que recebeu uma resposta de Léo nos comentários. "Que Deus continue nos dando sabedoria, discernimento e nos abençoando. Te amooooo", declarou o artista.

Já o cantor usou seus stories do Instagram para celebrar a data. Ele compartilhou um vídeo publicado por um fã, onde os dois apareceram em vários momentos super fofos. "3 anos de casados", escreveu Léo, acompanhado de um emoji de coração.

Lore Improta mostra seus pés após maratona de Carnaval

Após longos dias de trabalho no Carnaval 2024, Lore Improta está tendo seu descanso merecido. Além de ter acompanhado seu marido, o cantor Leo Santana, em diversos shows, a loira também foi musa da Unidos do Viradouro, grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Com a sua maratona intensa de folia, seus pés pediram trégua com o fim do feriado.

Nesta segunda-feira, 19, Lore apareceu nos stories de seu Instagram para anunciar alguns dias de descanso com sua família. "Bom dia só para quem está de férias", disse a famosa, que estava se preparando para viajar com sua filha, Liz, de 2 anos.

Pouco depois, já em seu local escolhido para o descanso merecido, ela apareceu de chinelo e mostrou a situação que está seus pés após vários dias dançando. "O pé hoje, meu amor, tá pela Glória de Jesus", disse Lore no vídeo, que mostrou os vários curativos que cobriam os pés, que estão cheios de bolhas e machucados.

