Isis Valverde dá detalhe sobre preparativos para o casamento: ‘Momento chegou’

Mais discreta, Isis Valverde abre rara exceção para compartilhar detalhe sobre os preparativos para seu segundo casamento

Desde que revelou seu noivado no final de novembro do ano passado, Isis Valverde tem mantido total discrição sobre os preparativos para seu segundo casamento. Por isso, a atriz surpreendeu seus seguidores ao quebrar o silêncio e compartilhar detalhes do planejamento para subir ao altar em suas redes sociais nesta quarta-feira, 10.

Apesar de continuar com a discrição habitual, Isis contou que se tornou embaixadora de uma marca de lingeries e ganhou uma coleção especial inspirada em noivas. Através dos stories do Instagram, a beldade apareceu usando um conjuntinho de cetim branco e contou que escolheu o modelo especialmente para fazer parte de seu casório.

“Eu nem acredito que esse momento já chegou”, Isis confessou estar ansiosa para subir ao altar e entregou que o casamento pode estar próximo: “Toda a magia que envolve esse momento tão especial na nossa vida e vão me acompanhar no meu casamento. Espero que gostem e estou super animada”, declarou realizada com a nova etapa em sua vida pessoal.

Vale destacar que Isis ficou noiva do empresário e ex-marido de Wanessa Camargo após oito meses de namoro no final do ano passado. Apesar de manter o relacionamento longe dos holofotes, a equipe da atriz confirmou que eles oficializaram o compromisso depois de terem passado mais de um ano desde o término do casamento anterior.

Segundo o colunista Lucas Pasin, Isis teria conhecido o noivo após ser apresentada por amigos em comum. Os dois teriam passado a conversar por mensagens e buscaram casar as agendas para um encontro. Ainda conforme o jornalista, o pedido de namoro do casal teria acontecido durante viagem para Paris, em março do ano passado.

No entanto, a famosa só assumiu o romance em junho do mesmo ano. No final do ano, decidiram oficializar a união em uma em uma festa intimista realizada em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo informações do Leo Dias, o empresário presenteou a atriz com um anel avaliado em R$ 500 mil reais.

Vale lembrar que Isis foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, Rael Valverde Resende, de 5 anos. Já o noivo dela, é o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco. Inclusive, durante o confinamento da artista no Big Brother Brasil 24, ela compartilhou alguns registros com os enteados.

