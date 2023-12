Como Isis Valverde conheceu o noivo? Casal vive romance há nove meses

Isis Valverde deu o que falar na web na tarde deste domingo, 17, com a revelação de seu noivado

Isis Valverde deu o que falar na web na tarde deste domingo, 17, com a revelação de que está noiva. A atriz vive romance com Marcus Buaiz há nove meses e anunciou o noivado durante uma festa na última sexta-feira, 15. Relembre como o casal se conheceu.

Isis Valverde encontrou o noivo pela primeira após ser apresentada por amigos em comum, de acordo com o colunista Lucas Pasin. Os dois teriam passado a conversar por mensagens e, após a evolução do interesse, buscaram casar as agendas para um encontro.

Ainda segundo o colunista, o pedido de namoro do casal teria acontecido durante viagem para Paris, em março, quando a atriz marcou presença na Semana de Moda e o empresário em uma reunião de negócios. Isis Valverde só assumiu o romance publicamente em junho, no Dia dos Namorados.

"Sobre amor. Dia 12, Marcus Buaiz", declarou nas redes sociais ao mostrar um buquê de rosas. A atriz publicou a primeira foto ao lado do noivo e aproveitou para se declarar com uma poesia de Florbela Espanca: "Há uma primavera em cada vida: é preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar! E, se um dia hei-de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada. Que saiba perder… pra me encontrar".

