Isis Valverde exibe toda a sua beleza com look mínimo na praia: ‘Sereia’

A atriz Isis Valverde arrancou suspiros dos seguidores nas redes sociais ao surgir aproveitando o dia em uma praia no Rio de Janeiro

Cada vez mais discreta sobre sua vida pessoal, a atriz Isis Valverde abriu uma rara exceção para dividir alguns registros curtindo a manhã ensolarada em uma praia no Rio de Janeiro, neste sábado, 02. A musa deixou seus seguidores encantados ao colocar toda a sua beleza para jogo durante um momento descontraído em suas férias.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Isis mostrou que aproveitou o clima quente para se refrescar. Com um álbum de fotos do passeio ao ar livre, a artista mostrou que apostou em um look mínimo para a ocasião. Entre os registros, ela apareceu posando com um biquíni preto bem fininho e um chapéu bem grandão para se proteger do sol.

Na sequência, a atriz deu um show de beleza ao aparecer renovando seu bronzeado deitada na orla carioca. Posando em seus melhores ângulos, a artista deixou detalhes do corpão à mostra e causou um verdadeiro alvoroço. Na legenda, ela contou que está curtindo um momento de descanso: “Férias modo on”, escreveu em inglês.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Isis não puderam deixar de lembrar de seu papel como ‘Sereia’, na minissérie da Globo ‘O Canto da Sereia’: “A sereia tá on”, disse um admirador. “Sereia, te amo, te quero aqui comigo”, outro relembrou o tema da produção. “Mas é muito gata”, disse mais um. “Belíssima”, exaltou outro.

Vale lembrar que Isis está distante das telinhas desde sua participação na novela ‘Amor de Mãe’, quando seu contrato com a emissora global chegou ao fim. A atriz passou a focar no cinema e recentemente se destacou como a grande protagonista do filme ‘Ângela’, em que retrata a vida e a morte da famosa socialite Ângela Diniz.

Em sua vida pessoal, Isis também tem motivos de sobra para comemorar! A atriz encontrou o amor e está feliz da vida em seu novo relacionamento com o empresário Marcus Buaiz. Ela também está realizada com a maternidade do pequeno Rael, que tem três aninhos e é fruto de seu antigo casamento com o modelo André Resende.

Isis Valverde precisou ser hospitalizada por rotina intensa:

A atriz Isis Valverde passou por um baita susto na última segunda-feira, 27. Ela usou suas redes sociais para contar que foi parar no hospital. Após vários compromissos, viagens e até a festa de aniversário de 50 anos de Angélica, a mãe de Rael precisou buscar atendimento médico para se recuperar antes de entrar de férias.

Deitada em uma maca e com uma máscara no rosto, a artista apareceu um pouco abatida, mas mostrando que apesar da circunstância está relativamente bem. Isis Valverde então comentou o que houve: "Meu corpo falando pare você precisa de férias", escreveu a famosa em inglês sobre precisar descansar em meio a tantas atividades.