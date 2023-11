Isis Valverde mostra foto no hospital após rotina intensa: 'Corpo falando'

Após rotina intensa de trabalhos e compromissos, Isis Valverde mostra foto no hospital e fala sobre seu corpo pedir descanso

A atriz Isis Valverde mostrou nesta segunda-feira, 27, que foi parar no hospital. Após vários compromissos, viagens e até a festa de aniversário de 50 anos de Angélica, a mãe de Rael Valverde Resende buscou atendimento médico.

Deitada em uma maca e com uma máscara no rosto, a artista apareceu um pouco abatida, mas mostrando que apesar da circunstância está relativamente bem. Isis Valverde então comentou o que houve.

"Meu corpo falando pare você precisa de férias", escreveu a famosa em inglês sobre precisar descansar em meio a tantas atividades.

Nos últimos dias, Isis Valverde postou uma série de fotos curtindo a Itália em grande estilo. No final de semana, ela marcou presença no festão e Angélica ao lado de seu namorado. Diferente da maioria, a musa apostou em um vestido sóbrio.

Outro evento foi aniversário de 5 anos de seu filho, Rael Valverde Resende, de seu casamento com o ex-marido, André Resende.

Isis Valverde combina look com a mãe

A atriz Isis Valverde comemorou o aniversário de sua mãe, Rosalba Nable, que completou 58 anos. Nos últimos dias, a famosa compartilhou fotos com ela curtindo o fim de semana na praia e a dupla chamou a atenção com tanta beleza.

Além de surgirem de biquíni no mar e em outros momentos de parceria, as duas apareceram cantando os parabéns com looks iguais. Para a ocasião, Isis Valverde e Rosalba apostaram em uma saída de praia azul transparente.

"Você meu primeiro amor! Hoje tenho uma melhor amiga, uma mãe e uma parceira pra vida! Sei que sou essa aquariana torta e por muitas vezes não pude estar perto. Te amo muito mais do que você imagina! Parabéns meu amor maior", escreveu a atriz para a aniversariante.

