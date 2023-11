Filho de Isis Valverde celebra 5 anos com festão com a família

Ao lado dos herdeiros de Wanessa Camargo e parentes, filho de Isis Valverde celebra seu aniversário com festa divertida

O filho de Isis Valverde com o ex-marido André Resende, Rael Valverde Resende, ganhou um festão para o seus 5 anos. Nesta segunda-feira, 20, a atriz compartilhou fotos do evento especial e chamou a atenção ao surgir com o namorado e os herdeiros dele com Wanessa Camargo.

Com uma decoração colorida e temática, Rael comemorou seu aniversário com muita diversão e Isis Valverde apostou em um look descolado para a celebração. De cropped e jean, ela surgiu radiante com seu pequeno.

Além de aparecer agarradinha com o menino, a famosa mostrou os cliques ao lado de seu eleito, ex-marido de Wanessa Camargo, e os filhos da cantora, José Marcus e João Francisco, que marcaram presença na reunião.

"O meu maior presente é você! Te amo, meu pequeno", escreveu Isis Valverde na legenda do álbum. Nos comentários, os internautas notaram a presença dos netos de Zezé na festa da madrasta. "Os filhos do Marcos são muito simpáticos. Parece se dá muito bem com o da Isis", opinaram.

Nos últimos meses, outro momento com os enteados repercutiu na web. A ex-global fez um vídeo com eles dublando uma voz grossa, que imitava uma Barbie. O registro gerou vários comentários sobre a boa relação que a famosa leva com os filhos de Wanessa Camargo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Ex-marido de Isis Valverde é flagrado aos beijos com gata

Ex-marido da atriz Isis Valverde, o empresário André Resende foi flagrado em um momento de intimidade. É que ele saiu para praticar exercícios ao lado de um amigo.

Depois, o galã encontrou a nova namorada e deu um beijão na gata. Ela é lindíssima e retribuiu o carinho do rapaz que a agarrou pela cintura. Os flagras aconteceram na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O empresário foi casado com Isis Valverde por quatro anos. Juntos, tiveram um filho, Rael, que está cada dia mais parecido com o pai. Os dois anunciaram a separação em fevereiro de 2022 e pegaram os fãs de surpresa. "Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito", declarou ela na época.

