Isis Valverde chama a atenção ao surgir com os filhos de Wanessa Camargo

Namorando ex-marido e pai dos filhos de Wanessa Camargo, Isis Valverde chama a atenção ao fazer vídeo com os enteados

A atriz IsisValverde chamou a atenção ao gravar um vídeo com os filhos de WanessaCamargo, JoséMarcus, de 11 anos, e João Francisco, de 9 anos. Em um relacionamento com o pai dos garotos, o ex-marido da cantora, Marcus Buaiz, a artista divertiu ao exibir o momento nas redes.

Dublando um áudio engraçado, de uma voz grossa falando ser a Barbie, Isis Valverde apareceu se mexendo como um robô ao lado dos enteados, que surgiram se divertindo com a madrasta durante um momento de suas férias escolares.

Nas últimas semanas, antes de vir para o Brasil com o filho, a atriz curtiu com Marcus Buaiz um hotel com diárias de R$ 27 mil no deserto de Utah, nos EUA.

Vale lembrar que Marcus Buaiz estava solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também estava solteira desde que terminou o casamento com o modelo André Resende em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.

Isis Valverde sai em defesa da mãe após críticas: "É uma mulher dona de si"

A atriz Isis Valverde surgiu emocionada nas redes sociais recentemente ao defender a liberdade da mãe, Rosalba Nable. É que recentemente ela foi julgada ao assumir um namoro com um homem mais jovem.

“A gente não presta atenção e que bom que chega um momento que a gente pode falar sobre isso”, afirmou a atriz logo no início do vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais. Na gravação, a atriz também disse que os comentários negativos foram crescendo.

“Isso virou uma situação recorrente na vida da minha mãe. A internet é um lugar que as pessoas descontam muito ódio (…) e eu me senti empurrada, pressionada quando fiz 30 anos de idade”, afirmou ela que disse que aos 36 anos já é julgada pelo que faz. Leia mais aqui.