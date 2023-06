Com ex de Wanessa Camargo, Isis Valverde curte hotel com diárias de R$ 27 mil

Em deserto nos EUA, Isis Valverde curte hotel luxuoso com o namorado, o empresário Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz estão curtindo uma viagem romântica em grande estilo. Nos últimos dias, o casal compartilhou fotos no deserto em Utah, nos EUA, país onde a famosa está morando atualmente, e chamou a atenção ao aparecer em clima de romance no local.

A modelo então publicou o primeiro clique com o amado em seu feed e ele também fez questão de postar aos registros com a companheira. Marcus Buaiz, que é ex-marido de Wanessa Camargo, então exibiu uma selfie no espelho tirada em um hotel de luxo.

O lugar escolhido para ficarem é de alto padrão e tem a diária cobrada no valor de U$ 8.700, o que dá em torno de R$ 27,7 mil. Muito apaixonados, eles estão assumidíssimos e registrando cada momento no deserto.

"Que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande quanto minha fé", disse ela em uma legenda. O pai dos filhos de Wanessa Camargo então se declarou para a atriz em um post:"Olhe para as estrelas, veja como elas brilham para você. Tantos momentos lendários. Somos nós em nosso próprio mundo".

Vale lembrar que Marcus Buaiz estava solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também estava solteira desde que terminou o casamento com o modelo André Resende em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.

Veja as fotos de Isis Valverde e Marcus Buaiz no deserto:

Vão casar? Isis Valverde e Marcus Buaiz procuram casa para comprar nos EUA

Parece que o relacionamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz está mais sério do que se imaginava. Flagrados primeiramente em Paris, na França, e nos últimos dias curtindo Los Angeles, nos EUA, o mais novo casal estaria até procurando uma casa para comprar.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, a atriz e o empresário, que era casado com Wanessa Camargo, estariam buscando um lar na Califórnia, nos EUA, para poderem ficar juntos em privacidade.

Além disso, eles estariam procurando o local para poderem ficar com os filhos também. Afinal, Isis Valverde é mãe de Rael, de 4 anos, fruto de seu antigo casamento com o modelo André Resende. E, Marcus Buaiz, é pai de dois garotos, José Marcus e João Francisco, de seu relacionamento anterior com Wanessa Camargo.