Isis Valverde publica primeira foto com Marcus Buaiz: 'Casal do ano'

Namorando ex de Wanessa Camargo, Isis Valverde publica primeira foto com o empresário em seu feed na rede social

Assumidos há um tempo, Isis Valverde e Marcus Buaiz estão vivendo um relacionamento discreto, longe dos holofotes. Mostrando pouco da intimidade deles na rede social, a atriz surpreendeu ao publicar nesta quarta-feira, 28, a primeira foto com o amado no feed.

Morando nos EUA, a famosa e o empresário aproveitaram para curtir um dia no deserto de Utah. Os cliques do passeio especial foram compartilhados pela musa, que chamou a atenção ao surgir agarradinha com o seu eleito.

"Dump do primeiro dia no deserto", exibiu Isis Valverde os registros deslumbrantes no cenário. Claro que a atriz impressionou com seus looks modernos e um vestido com recortes.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram o casal de elogios. "Que lindos", disseram os fãs. "Vocês merecem", escreveram outros. "Casal do ano", enalteceram.

É bom lembrar que Isis Valverde anunciou o fim de seu casamento com o pai de seu filho, Rael Valverde Resende, o modelo André Resende, no ano passado. Marcus Buaiz também é separado da cantora Wanessa Camargo, com quem tem dois filhos.

Veja as fotos de Isis Valverde no deserto com Marcus Buaiz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde fala sobre Marcus Buaiz: 'Maridão é maravilhoso'

A atriz Isis Valverde elogiou o seu atual namorado, o empresário Marcus Buaiz, em uma nova entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo. Ela contava sobre a sua vida entre os Estados Unidos e o Brasil quando fez elogio para o seu relacionamento amoroso.

“Fui muito corajosa. Tenho uma criança pequena e mudei minha vida assim. Mas estou muito feliz. O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo”, disse ela, que não se considera morando fora do país. “Ninguém mora aqui. Essa palavra (morar) não existe para nós. Estamos sempre juntos e temos uma estada aqui e outra no Brasil”, garantiu.

Em breve, Isis Valverde volta ao Brasil por uma temporada para gravar uma série sobre Lampião e Maria Bonita para a Disney.

Por conta do relacionamento, Marcus Buaiz está procurando uma casa no Rio de Janeiro para ficar mais perto de Isis Valverde quando ela estiver no Brasil, informou o site Quem. Ele busca uma casa de alto padrão e perto da natureza. Além disso, ele também adquiriu um imóvel em Los Angeles, nos Estados Unidos, para quando estiver no exterior com a amada.