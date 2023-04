Isis Valverde confirma relacionamento com Marcus Buaiz, que é o ex de Wanessa Camargo

Isis Valverde abre o jogo sobre o início do relacionamento com o empresário Marcus Buaiz: 'Estamos nos conhecendo'

A atriz Isis Valverde (36) confirmou que está vivendo um affair com o empresário Marcus Buaiz (43), que é o ex-marido da cantora Wanessa Camargo (40). Após os dois terem sido vistos juntos em uma viagem para Paris, na França, eles foram apontados como um novo casal no mundo das celebridades. Porém, só agora, ela confirmou que eles estão se conhecendo.

Em entrevista na revista Glamour, ela contou que as pessoas estavam falando deles antes de se conhecerem. "Não me lembro de viver sem essa pressão. Comecei muito cedo, com a cara tampada e trancada num apartamento sem que ninguém pudesse me ver [para a personagem Ana do Véu, de "Sinhá Moça", em 2006]. A minha vida é pública, não tem como eu brigar com isso. Sempre tem coisas sendo inventadas, relacionamentos que nunca existiram... Uma delas aconteceu agora, com o próprio Marcus Buaiz. Posso falar hoje que estamos nos conhecendo melhor, mas, antes de nos encontrarmos, já tinha notícia falando que estávamos juntos", disse ela.

E completou: "Lembro que li e falei: "quem é esse cara com quem estou saindo e nem sei?" Talvez essa notícia foi o que fez a gente se cruzar. Neste caso, obrigada pelo "ship", olha que maneiro (risos)! Somos mulheres, então sempre vai cair para o nosso lado, vamos levar pedra... Por exemplo, se o casamento acabou, nós é que não seguramos o marido. Estamos numa sociedade que está caminhando adiante, mas que ainda é machista".

Vale lembrar que Marcus Buaiz está solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também está solteira desde que terminou o casamento com o modelo André Resende (43) em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.

Isis Valverde e Marcus Buaiz trocam comentários apaixonados em foto

Após serem flagrados juntos em Paris, na França, Isis Valverde e Marcus Buaiz não escondem que estão apaixonados. Inclusive, o casal trocou comentários apaixonados na rede social após o empresário compartilhar fotos todo arrumado para marcar presença no aniversário de 40 anos do cantor Thiaguinho.

Vestindo um look todo preto para o evento especial, o ex-marido de Wanessa Camargo apareceu fazendo pose de galã e recebeu um elogio da amada. Discreta e direta ao ponto, Isis Valverde deixou um coração vermelho nos comentários.

Sem deixar a amada no vácuo, Marcus Buaiz a respondeu também com um emoji coração vermelho, provando que estão bem apaixonados. Os internautas ao perceberem a troca de amor logo vibraram com a ideia de estarem namorando mesmo. "Casal lindo", elogiaram. "A sereia e o tubarão", brincaram outros.