Isis Valverde e Marcus Buaiz surgem juntos em festa nos Estados Unidos

Atriz Isis Valverde e Marcus Buaiz curtem festa nos Estados Unidos e aumentam os rumores de affair um mês após o primeiro flagra juntos

O romance de Isis Valverde (36) e Marcus Buaiz (43) parece estar cada vez mais firme! Um mês após o primeiro flagra dos dois durante viagem a Paris, eles estão curtindo dias juntos nos Estados Unidos!

A atriz, que está morando em Los Angeles, passou os últimos dias com o empresário. No fim de semana, a famosa fez um churrasco para comemorar o aniversário de uma amiga, e Buaiz marcou presença.

Em vídeo que circula na web, o ex de Wanessa Camargo aparece ao fundo, na hora do tradicional “Parabéns”. Nos stories de seu Instagram, o empresário postou foto de uma mesa de flores e o quintal do local, o mesmo que aparece em registros de Isis.

Em seu feed no Instagram, Isis abriu álbum de fotos em que surgiu ao lado de amigas, usando o mesmo vestido verde nas imagens com Buaiz ao fundo.

Recentemente, os dois fizeram fotos bem parecidas e levantaram mais suspeitas de que estariam juntos. Na web, a atriz publicou um vídeo fazendo uma trilha e logo em seguida o empresário também postou uma foto da paisagem que desfrutaram ao subirem a montanha.

Confira os registros de Isis Valverde e Marcus Buaiz em L.A:

Isis Valverde encanta ao compartilhar fotos com o filho Rael

No domingo, 2, Isis Valverde surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em Los Angeles. A atriz vive na cidade dos Estados Unidos com seu filho Rael, fruto de seu relacionamento com o modelo André Resende.

Nas fotos, Isis surgiu curtindo o sol e abraçada com o filho no jardim. A artista ainda surgiu confortável na varanda de casa e mostrou o pequeno brincando.

“Cidade dos anjos”, escreveu a atriz, que deixou a Rede Globo no ano passado na legenda da postagem, se referindo a Los Angeles.

