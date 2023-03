Isis Valverde e Marcus Buaiz fazem fotos de paisagem parecida e intrigam

Atriz Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilham fotos semelhantes de paisagem e levantam mais suspeitas de estarem juntos

Nos últimos dias surgiram os boatos de que Isis Valverde e Marcus Buaiz estariam curtindo mais uma viagem romântica, em Los Angeles, nos EUA, após terem sido flagrados pela primeira vez juntos em Paris, na França. Confirmando indiretamente que estão juntos, os dois compartilharam fotos bem semelhantes.

Nesta quinta-feira, 30, a atriz publicou um vídeo em seus stories fazendo uma trilha e logo em seguida o empresário também postou uma foto da paisagem que desfrutaram ao subirem a montanha.

Tempos depois, Isis Valverde deixou os fãs ainda mais empolgados ao compartilhar registros no local, mas sem o suposto namorado, indicando que ele quem fez os cliques.

"Acredite em você e no tempo das coisas! Cada flor que floresce, sabe o valor de suas pétalas", refletiu ela na legenda. Nos comentários, os internautas logo perceberam a semelhança. "Marcus Buaiz fotógrafo", apontaram os internautas.

Nos últimos dias, a atriz levantou suspeitas de estar com o empresário ao publicar uma foto de dois copos dizendo que há amor em Los Angeles, nos EUA, onde ela está morando.

Veja as fotos parecidas de Isis Valverde e Marcus Buaiz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde e Marcus Buaiz trocam comentários apaixonados em foto

Após serem flagrados juntos em Paris, na França, Isis Valverde e Marcus Buaiz não escondem que estão apaixonados. Inclusive, o casal trocou comentários apaixonados na rede social após o empresário compartilhar fotos todo arrumado para marcar presença no aniversário de 40 anos do cantor Thiaguinho.

Vestindo um look todo preto para o evento especial, o ex-marido de Wanessa Camargo apareceu fazendo pose de galã e recebeu um elogio da amada. Discreta e direta ao ponto, Isis Valverde deixou um coração vermelho nos comentários.

Sem deixar a amada no vácuo, Marcus Buaiz a respondeu também com um emoji coração vermelho, provando que estão bem apaixonados. Os internautas ao perceberem a troca de amor logo vibraram com a ideia de estarem namorando mesmo. "Casal lindo", elogiaram. "A sereia e o tubarão", brincaram outros.

