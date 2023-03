Isis Valverde aumenta boatos de namoro ao exibir duas taças: ‘Existe amor em LA’

Atriz Isis Valverde estaria namorando o empresário Marcus Buaiz, mas ainda não apareceram juntos ou falaram sobre o assunto

Nesta quarta-feira, 29, a atriz Isis Valverde (36) decidiu animar os seguidores que acreditam que ela está namorando! Em suas redes sociais, a famosa exibiu uma foto onde aparece com duas taças de uma bebida de café em cima de uma mesa, com uma vela.

A legenda do story que publicou em seu perfil oficial no Instagram, a atriz decidiu intrigar ainda mais os internautas. “Existe amor em LA”, escreveu, aumentando cada vez mais os boatos de seu namoro com o empresário Marcus Buaiz. Mesmo com todas as suposições sobre o relacionamento dos dois, nem Isis nem Marcus vieram a público falar sobre o assunto e nem mesmo apareceram juntos. Porém, já trocaram alguns comentários apaixonados na internet.

O que aumentou ainda mais a teoria de que Isis e Marcus estariam juntos é que o próprio empresário confirmou em seu perfil oficial das redes sociais que ele também está passando um tempo pela cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, mencionada pela atriz.

Isis está solteira desde o mês de fevereiro de 2022, quando anunciou o fim de seu casamento com André Resende. A atriz e o modelo são pais de Rael, de 4 anos de idade. Já Marcus Buaiz se separou em maio do mesmo ano da cantora Wanessa Camargo. O ex-casal são pais de José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 8 anos.

Isis Valverde mostra duas taças - Créditos: Reprodução / Instagram



Isis Valverde encanta ao compartilhar fotos ao lado do filho Rael

Recentemente, Isis Valverde encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com seu filho Rael. Na primeira das seis imagens compartilhadas, a atriz surgiu estilosa em uma selfie no espelho vestindo um macacão verde e branco por cima de um moletom. A mãe coruja então apareceu na rua ao lado do seu filho Rael, e abraçando o pequeno. A artista também compartilhou uma foto do filho andando na rua ao lado de amigos.

“#apenas amor”, escreveu em inglês a artista. Os seguidores de Isis adoraram as fotos e rasgaram elogios a mãe e filho nos comentários! “Isis e Rael, felicidade real”, escreveu um seguidor. E outra fã elogiou: “Isis você é linda, emana luz”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!