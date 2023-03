Isis Valverde exibe corpaço torneado na academia e web reage: ''Marcus Buaiz ama''

Atriz Isis Valverde exibe curvas saradas em treino e internautas não perdem a oportunidade citando ex de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz

Nos últimos dias, a atriz Isis Valverde (36) e o ex-marido de Wanessa Camargo (39), o empresário Marcus Buaiz (43), foram flagrados juntos em Paris. Após boatos de que os dois estariam namorando, os internautas não perdoaram e citaram o novo affair da famosa em uma publicação dela nesta segunda-feira, 13.

No vídeo compartilhado pela artista, ela apareceu pegando pesado em uma academia nos EUA e roubou a cena no local com suas curvas torneadas. Sem perder o estilo, Isis Valverde exibiu seu corpaço sarado em um look fitness sóbrio e clássico.

"Segundou babe", escreveu ela ao aparecer cheia de energia se exercitando e mantendo a forma sem perder a classe.

Nos comentários, os fãs além de elogiarem a beleza da famosa, fizeram questão de citar o affair dela. "Marcus Buaiz ama", falaram os internautas. "Esse Buaiz ganhou na mega-sena", disseram outros. "O amor faz a gente ficar, até com mais ânimo", brincaram terceiros.

Segundo o jornal Extra, os dois já assumiram o romance para a família, mas ainda não tinham contado para os filhos sobre o relacionamento. O casal foi flagrado durante a passagem da atriz na Semana de Moda em Paris em um restaurante.

Veja o vídeo de Isis Valverde treinando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde e Marcus Buaiz: saiba como romance deles começou

Isis Valverde e Marcus Buaiz formam um novo casal no mundo das celebridades. Na quarta-feira, 8, o colunista Lucas Pasin, do site UOL, informou que o romance deles começou há pouco tempo e eles foram apresentados por amigos em comum.

Inclusive, os dois teriam trocado mensagens online até conseguirem marcar encontro pessoalmente. Em Paris, na França, eles foram vistos trocando beijos e abraços em passeios pela cidade, confirme informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Porém, os dois ainda querem manter o clima de romance discreto. Eles querem conversar com os filhos antes de assumir qualquer relacionamento. Vale lembrar que Buaiz é pai de José Marcus e João Francisco, frutos do casamento com Wanessa Camargo. Por sua vez, Valverde é mãe de Rael, fruto do relacionamento com o modelo André Resende.

Marcus Buaiz está solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também está solteira desde que terminou o casamento com o modelo André Resende em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.