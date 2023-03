Após flagra, Isis Valverde assume romance com ex de Wanessa Camargo

Flagrados juntos em viagem a Paris, atriz Isis Valverde assume affair com Marcus Buaiz, ex de Wanessa, para a família

A atriz Isis Valverde (36) e Marcus Buaiz (43) estão vivendo romance e já assumiram para suas famílias que estão juntos.

Os dois foram flagrados em momento romântico durante viagem para Paris, na França, recentemente. Segundo informações do jornal 'Extra', os filhos de ambos ainda não sabem sobre o relacionamento.

De acordo com o site, o empresário planejava conversar com os herdeiros José Marcus e João Francisco, da relação com a cantora Wanessa Camargo (39), assim que voltasse ao Brasil, assim como a atriz gostaria de ter falado com Rael, do antigo casamento com o modelo André Resende. No entanto, o affair acabou vazando na mídia antes.

Ao jornal, uma fonte próxima disse que a viagem entre os dois não foi planejada. "Foi uma coincidência dessas da vida eles se encontrarem lá. Muita gente achou que o Buaiz tinha ido só para isso, mas não. Todo ano, nessa época, ele tem compromissos na França. Desta vez coincidiu. Mas eles iriam se encontrar de qualquer modo em outro lugar", disse.

Vale lembrar que Marcus está solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Já Isis Valverde, também está solteira desde que terminou com André Resende em fevereiro de 2022, após 4 anos juntos.

Em seu perfil no Instagram, Isis compartilhou sequência de registros de sua semana em Paris, na França. "Fazendo a EMILY in Paris", brincou a famosa na legenda da publicação.

Confira as fotos de Isis Valverde em Paris:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde revela tatuagem em local estratégico

No último domingo, 05, Isis Valverde deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos com um look elegante. A atriz surgiu com um vestido preto decotadíssimo e com recortes estratégicos. Em uma das fotos feitas pelo fotógrafo italiano Marco, é possível ver uma tatuagem na região da costela.

A tatuagem de duas máscaras de teatro ficaram evidentes no vestido que era aberto nos lados e atrás, no qual a artista posou em Paris.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!