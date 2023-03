Isis Valverde e Marcus Buaiz surgem abraçados em nova foto

Novo casal? Isis Valverde e Marcus Buaiz aparecem abraçados em foto durante viagem na França e o colunista Leo Dias revela a foto na web

A atriz Isis Valverde (36) e o empresário Marcus Buaiz (43) são apontados como um novo casal há poucos dias. Neste domingo, 5, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto dos dois juntos!

Em clima de romance, Isis e Buaiz surgiram abraçados durante um passeio com os amigos em um wine bar em Paris, na França. O colunista contou que a foto foi feita no local e que os dois estavam com amigos e sendo discretos. Há poucos dias, Leo Dias contou que os dois foram vistos trocando um beijo em um restaurante da capital francesa.

Por enquanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores de romance.

Isis Valverde está em Paris há alguns dias para acompanhar a semana de moda internacional. Por sua vez, Marcus Buaiz retornou ao Brasil neste final de semana e já compartilhou uma foto com os dois filhos, José Marcus e João Francisco, frutos do antigo casamento com a cantora Wanessa Camargo.

Vale lembrar que Marcus Buaiz está solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também está solteira desde que terminou o casamento com o modelo André Resende em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.