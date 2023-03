Novo casal? Isis Valverde e Marcus Buaiz trocam beijos em Paris, diz colunista

Isis Valverde e Marcus Buaiz foram vistos em clima de romance em um almoço na cidade de Paris, na França

A atriz Isis Valverde (36) pode ter encontrado um novo amor! De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela foi vista aos beijos com o empresário Marcus Buaiz (43), que é o ex-marido da cantora Wanessa Camargo (40). O jornalista informou que os dois foram vistos em clima de romance na cidade de Paris, na França.

Segundo a reportagem de Leo Dias, uma fonte viu Isis Valverde durante o almoço com sua equipe em um restaurante de Paris. Pouco depois, Marcus Buaiz chegou ao local e cumprimentou a atriz com um beijo e um abraço carinhoso. Além disso, eles não teriam escondido dos presentes no local que estavam em clima de romance.

Vale lembrar que Marcus Buaiz está solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também está solteira desde que terminou o casamento com o modelo André Resende em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.

Isis Valverde deixa a Globo

Isis Valverde está longe das novelas desde que atuou em Amor de Mãe, da Globo, que foi exibida entre 2019 e 2021. Em agosto de 2022, a atriz se despediu da Globo após cerca de 17 anos de parceria. Ela e a emissora encerraram o contrato fixo e ela refletiu sobre isso em uma carta aberta nas redes sociais.

"Nunca pensei que estaria pronta pra essa 'carta aberta'. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim. Um lugar onde cresci em segurança! Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos. Foram dezessete anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, só tenho palavras para agradecer!", afirmou ela.

"Mas, esse texto não é um adeus e sim um “até breve”, as portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos! Gratidão!!! Ass: Sua menina, Isis", concluiu.