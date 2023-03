Thiaguinho reúne amigos e famosos em festão para celebrar seus 40 anos

Cantor Thiaguinho completa 40 anos e recebe time de artistas em festança em São Paulo, com o tema all black

O cantor Thiaguinho completou mais um ano de vida no sábado, 11, e organizou uma verdadeira festança para comemorar a chegada de seus 40 anos com a presença de muitos famosos!

O artista recebeu familiares e amigos no evento em São Paulo, que teve o tema all black. Além da namorada, a ex-BBB Carol Peixinho (37), os pais, Glória e João, e a irmã, Ellen Barbosa, ele foi prestigiado por Regina Casé (69), o marido, Estevão Ciavatta (55), a filha, Benedita Casé, e o genro, João Pedro Januário. Léo Santana (34), que estava acompanhado da mulher, Lore Improta (29), chegou a cantar no palco com Thiaguinho.

Angélica (49) e Luciano Huck (51), ex-BBB Douglas Silva (34) e a mulher, Carol Samarão, Mumuzinho (39), Thiago Abravanel (35) e o marido, Fernando Poli, Rafa Brites (36) e Felipe Andreoli (42), Marcus Buaiz (43), Enzo Celulari (25), Mariana Rios (37), Rael (39), Rubinho Barrichello (50) também estiveram presentes na festa de Thiaguinho.

Confira os famosos em festança de Thiaguinho:

Thiaguinho ganha homenagens em seu aniversário de 40 anos

Dia de festa para Thiaguinho! O cantor completou mais um ano de vida e usou as redes sociais para comemorar a data especial! No seu perfil do Instagram, o artista fez uma linda reflexão sobrea chegada dos 40 anos. "Oi! Meu nome é Thiago André… E hoje eu completo 40 anos! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei chegar assim aos 40 anos de idade! Quantos momentos lindos e fortes… QUE MOMENTHo! Confesso que foi uma semana diferente pra mim… Tirei uns dias pra ficar comigo mesmo e refletir sobre tudo que passei nos últimos 40 anos… Rolaram lágrimas de alegria, de dor, de luta, de decepções, de emoções… Mas, principalmente, de GRATIDÃO! Afinal de contas… VENCEDOR, vence a dor pra ela não te vencer, né. E eu VENCI!", iniciou ele.

Thiaguinho ganhou homenagens de famosos, como Regina Casé, João Vicente de Castro, e da namorada, Carol Peixinho, que compartilhou um vídeo reunindo momentos especiais do casalzão.

"Dia do meu NaMôr. 4.0 chegou chegando! Feliz Aniversário, Meu Amor. É maravilhoso olhar pro lado e encontrar você! E mais maravilhoso ainda é te ver tão feliz, leve, se cuidando, evoluindo, realizado, curtindo a vida, focado nos seus projetos... Super honra dividir a vida com um homem humano, divertidíssimo, sensível, paciente, amigo, de alma boa, talentoso, parceiro, honesto, generoso… Que cara massa você é! Que Deus continue te abençoando grandemente e iluminando seus passos porque tem muita vida pela frente! Que as coisas que você ama se repitam incessantemente neste novo ciclo! E obrigada por tudo! Amo demais a gente, amo nossa história e amo nossos planos! Te amo infinito. Axé", declarou a ex-BBB.

