Thiaguinho celebra chegada dos 40 anos e ganha homenagens de amigos famosos

A namorada de Thiaguinho, Carol Peixinho, e artistas como Regina Casé, João Vicente e Rafael Zulu parabenizam o artista nas redes sociais

Dia de festa para Thiaguinho! Isso porque, neste sábado, 11, o cantor está completando mais um ano de vida e usou as redes sociais para comemorar a data especial!

No seu perfil do Instagram, o artista fez uma linda reflexão sobre a chegada dos 40 anos. "Oi! Meu nome é Thiago André… E hoje eu completo 40 anos! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei chegar assim aos 40 anos de idade! Quantos momentos lindos e fortes… QUE MOMENTHo! Confesso que foi uma semana diferente pra mim… Tirei uns dias pra ficar comigo mesmo e refletir sobre tudo que passei nos últimos 40 anos… Rolaram lágrimas de alegria, de dor, de luta, de decepções, de emoções… Mas, principalmente, de GRATIDÃO! Afinal de contas… VENCEDOR, vence a dor pra ela não te vencer, né… E eu VENCI!", iniciou ele.

Mostrando gratidão, o famoso fez questão de agradecer pelo carinho que recebe. "Eu sempre sonhei SER quem eu SOU hoje! E agradeço muito a Deus e a Nossa Senhora Aparecida pela chance de ser instrumento de PAZ & BEM na vida das pessoas, através da minha MÚSICA! Agradeço também cada pessoa que me ajudou nesse longo, divertido e surpreendente caminho… Você que me levantou, que me derrubou, que me reergueu, que me deu força… VALEUUU! Tudooo valeu!!! Dizem que a vida começa aos 40… Mas eu tive uma vida SURREAL até aqui… Bora RECOMEÇAR, então! LUTAR de novo… SONHAR de novo… VENCER de novo… E o mais importante… SER FELIZ! Amo vocês todos! Super obrigadooo por tanto carinho comigo! Tô lendo todas as mensagens, postagens e já chorei pra caramba… Sinto que será um dia de fortes emoções! THamo junto! Amém! Axé! Se chorei ou se sorri… O importante é que emoções eu VIVI!"

Thiaguinho ganhou homenagens de famosos, como Regina Casé, João Vicente de Castro, e da namorada, Carol Peixinho (37), que compartilhou um vídeo reunindo momentos especiais do casalzão. "Dia do meu NaMôr. 4.0 chegou chegando! Feliz Aniversário, Meu Amor. É maravilhoso olhar pro lado e encontrar você! E mais maravilhoso ainda é te ver tão feliz, leve, se cuidando, evoluindo, realizado, curtindo a vida, focado nos seus projetos… Super honra dividir a vida com um homem humano, divertidíssimo, sensível, paciente, amigo, de alma boa, talentoso, parceiro, honesto, generoso… Que cara massa você é! Que Deus continue te abençoando grandemente e iluminando seus passos pq tem muita vida pela frente! Que as coisas que você ama se repitam incessantemente neste novo ciclo! E obrigada por tudo! Amo demais a gente, amo nossa história e amo nossos planos! Te amo infinito. Axé", declarou a ex-BBB.

A apresentadora Regina Casé também celebrou a vida do amigo: "O Poder chegou aos 40! O Pretinho virou o Pretão do Poder! Fala o nome dele! Thiaguinho!!!!!! Feliz aniversário pra esse cara que eu adoro! A gente tem uma conexão forte e bonita que vem lá do fundo do coração. Conta comigo, quero estar sempre por perto nos perrengues e nas delícias, nas risadas e nas resenhas cabeçudas! O conselho da sua amiga aqui é o de sempre… Se cuida, não exagera no trabalho, aproveita a vida! Tem sido muito lindo assistir sua trajetória tão vitoriosa! Te amo!"

João Vicente fez questão de ressaltar a amizade e sua admiração por Thiaguinho. "Thiago André (Thiaguinho), cantor, 40 anos. Hoje a Wikipédia foi atualizada com sucesso, aliás, sucesso é a palavra, e quando a gente chega perto do Thiago a gente entende tudo, a primeira lição é que nenhum “bobo” chega onde esse homem chegou, Thiago é um sério pesquisador de música, conhece música que só ele e mais 6 já ouviram, a segunda ê que não existe resultado sem trabalho, Thiago cuida da sua ferramenta, a voz, com cuidado e dedicação a terceira é que tem que amar muito o que faz pra ficar 20 anos no topo, Thiago trabalha 6 dias por semana cantando pra viver e na sua folga canta também pra viver mais. Eu poderia ficar falando horas falando do talentoso e competente Thiaguinho. Mas hoje é dia de Thiago André, o sorriso mais bonito do Brasil, amigo fiel, cuidadoso, gentil, marrento? Meio marrento, mas com a gente não. Hahahah. Thiago é fundamental pra vida de quem tá junto dele, só sabe falar olhando no olho como quem diz: você é importante pra mim. Faz questão de estar junto de quem tá junto. Anda pelo mundo com jeito leve e pé firme, sorri com o corpo todo, afirma sua vida com coragem, tem cara de menino e alma de velho, tudo isso e mais um pouco faz de Thiago André fundamental na minha vida (e, Thiago, ne nada ne nada a gente já é amigo há um tempo, tá!?)Hoje posso bater no peito e dizer que me sinto honrado em participar do pequeno e denso ciclo de amigos de Thiago André. Que honra. 20 anos de Thiaguinho. 40 anos de Thiago André e isso é só o começo. Te amo, admiro e agradeço", disse o ator.

Rafael Zulu, outro grande amigo do cantor, também o parabenizou. "Todo respeito e amor pela nossa amizade meu irmão… escolhi alguns momentos que representam noix pra caraleo. Tu é meu irmão e amigo. Tenho por você e pela sua família um amor gigante e só sei te desejar coisas boas. Passamos por um bocado juntos já, né meu irmão!? E temos mais um monte pela frente. Thiago poderia ser só talentoso… mas isso aí além de ranzinza tem um coração enorme. Como você costuma dizer: “a gente se torna cada vez mais amigos”! Te amo meu irmão, e que seu dia seja lindão e especial como você é pra gente e pra quem te admira. Ah… e esse ano estaremos muito mais juntos né!? Chega logo Little afternoon", comemorou o ator.

O empresário Marcus Buaiz deixou sua declaração para o amigo na web. "Hoje é dia desse irmão que a vida me deu. Parabéns Thiaguinho… Que Deus te abençoe e proteja sempre. Muita Paz , Saúde e Alegria . Te amo", escreveu o ex-marido de Wanessa Camargo.

Confira o post de Thiaguinho e as homenagens que recebeu:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thbarbosa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho (@carolpeixinho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Vicente De Castro (@joaovicente27)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Zulu (@rafaelzulu)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Buaiz (@marcusbuaiz)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!