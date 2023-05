Wanessa quebra o silêncio sobre romance do ex com Isis Valverde: "Tem diferenças"

Wanessa quebra o silêncio e comenta pela primeira vez o romance do bilionário com a atriz; veja

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu os fãs ao ser questionada pela primeira vez sobre o namoro de seu ex-marido, o empresário Marcus Buaiz, com a atriz Isis Valverde. Sempre sincera, ela fez questão de apoiar o novo casal.

Durante participação em um programa de rádio, ela foi questionada se planeja um encontro de casais. Vale lembrar que a cantora também vive um novo amor após reatar o romance com o ator Dado Dolabella, com quem viveu um namoro no passado.

"Ainda não. Eu quero muito que ele seja feliz", afirmou a artista ao programa "Chupim", da Rádio Metropolitana. A artista ainda fez questão de dizer que tem um carinho grande pelo empresário com quem divide a guarda dos filhos.

"Ele é pai dos meus filhos, então a gente separa e lógico tem diferenças e a gente tem questões né que ficam ali, mas eu falei isso até na música Livre. Não existe o certo ou o errado. É tudo uma história linda que a gente fez, a gente fez dois filhos, a gente construiu uma história, a gente teve momentos incríveis juntos. Não deu certo, mas deu certo", declarou ela que repetiu a torcida pela felicidade do ex.

MOTIVO DO TÉRMINO

Recentemente, em participação no programa Estação Band, da rádio Band FM, a artista relembrou qual foi o motivo do fim do namoro com Dado Dolabella há mais de uma década. “Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele. Ele era campeão de cartas no país, era muito assédio”, disse ela.

E completou: “Aprendi muito com ele na relação na primeira temporada- e eu até levei isso para o meu casamento depois. Percebi com o tempo que não adianta ter ciúme, querer segurar na mão. Quem quer fazer, faz na sua cara às sete da manhã. Não é a balada. Quem quer estar junto, está junto”.