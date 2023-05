Wanessa Camargo revela o que causou a separação de Dado Dolabella: 'Imaturos'

Wanessa Camargo relembra o motivo do término do namoro com Dado Dolabella na primeira vez em que ficaram juntos no passado

A cantora Wanessa Camargo (40) relembrou detalhes do relacionamento com o namorado, o ator Dado Dolabella (42). Eles namoraram no início dos anos 2000, quando ambos estavam no início do sucesso, e ela contou agora sobre o motivo da separação naquela época.

Em participação no programa Estação Band, da rádio Band FM, a artista relembrou que ele sofria muito assédio das fãs e o ciúme foi demais para manter a relação. “Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele. Ele era campeão de cartas no país, era muito assédio”, disse ela.

E completou: “Aprendi muito com ele na relação na primeira temporada- e eu até levei isso para o meu casamento depois. Percebi com o tempo que não adianta ter ciúme, querer segurar na mão. Quem quer fazer, faz na sua cara às sete da manhã. Não é a balada. Quem quer estar junto, está junto”.

Invasão na fazenda de Wanessa

A cantora Wanessa Camargo (40) surpreendeu ao contar que a fazenda de sua família foi invadida por fãs dela. Em participação no podcast Poddelas, ela contou que os fãs foram vistos acampados no campo e deixaram todos preocupados com a situação antes de descobrirem que eram admiradores.

"Tinha uma galera acampada dentro da fazenda, no meio do pasto. E a gente [pensou] que podia ser invasão, podia ser bandido... Era o meu fã clube de Brasília, bonitinhos. Aí tive que tirar a queixa, porque não me pediram 'oi, com com licença'. Eles entraram. Olha que perigo! Já pensou se de repente acontece alguma coisa... Não sei", disse ela.

Então, ela contou que não defende esse tipo de situação com os fãs. "Eu falo para eles: eu não gosto de fanatismo, isso me apavora. Então toda vez que começa a sair do ponto, isso já aconteceu umas quatro vezes na minha vida, eu vou lá no particular e falo: Você está me assustando. E aí? Vai manter a linha pra gente poder ter uma relação ou vou ter que me afastar de você e vou impedir que [você] esteja perto de mim?'", contou.