Avião com ex-marido e os filhos de Wanessa Camargo faz pouso de emergência

Empresário Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo, fala de susto durante voo com os filhos, José Marcus e João Francisco

O empresário Marcus Buaiz (43), ex-marido de Wanessa Camargo (40), passou por um perrengue com os filhos durante voo recentemente.

Buaiz estava em ponte aérea de Vitória, no Espírito Santo, para São Paulo com os herdeiros José Marcus (11) e João Francisco, de 9 anos, do casamento com a cantora, na última semana, e o jatinho com a família sofreu uma despressurização, precisando fazer um pouso de emergência.

Marcus contou em entrevista sobre o susto de avião e segundo ele, precisaram até usar máscaras de oxigênio. "O piloto olhou para trás e disse: 'Apertem os cintos que vamos descer'. Foi uma despressurização no voo de Vitória a São Paulo. Tivemos que fazer um pouso no meio do caminho. Foi uma descida rápida, brusca, com aquele frio na barriga. Colocamos máscara e descemos de altitude rapidamente", disse ele com exclusividade à Quem.

"É um susto muito grande, mas foi tudo feito com segurança, da melhor forma possível. As crianças ficaram de boa, nem sentiram muito o que estava acontecendo. Foi mais eu e a babá que sentimos. Nessas horas, os minutos parecem horas", relatou ainda.

Buaiz ainda garantiu que aprendeu com o momento de desespero. "Tirei uma lição disso tudo e passei a valorizar ainda mais certas situações na vida, principalmente no convívio com meus filhos. Passou um filme muito rápido na minha cabeça", refletiu.

Wanessa Camargo esclarece boatos de gravidez

A cantora Wanessa Camargo esbanjou sinceridade ao comentar sobre os boatos de que poderia engravidar de Dado Dolabella (42), seu atual namorado, em 2023. Em conversa no programa Fofocalizando, do SBT, ela garantiu que não quer ter outro filho agora.

“Não! Preciso trabalhar, pagar esses boletos, preciso fazer muita coisa. Não tinha nem bebê, nem BBB”, disse ela, já citando também os boatos de que iria integrar o elenco do Big Brother Brasil, da Globo.

Wanessa ainda contou que não tem planos de se casar novamente agora. Ela quer apenas continuar namorando. “Vamos namorar primeiro, gente, pelo amor de Deus. Namorar, muita coisa para acontecer. Estou recém-separada. Acho que o tempo ainda é curto para muita coisa acontecer. Acho que a gente tem que fazer um passinho de cada vez. E é uma delícia namorar, é tão bom. Vamos namorar”, declarou ela.

