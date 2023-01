Vai engravidar? Wanessa Camargo abre o jogo sobre boatos

Wanessa Camargo comenta sobre os boatos de que poderia engravidar em 2023: 'Vamos namorar'

A cantora Wanessa Camargo (40) esbanjou sinceridade ao comentar sobre os boatos de que poderia engravidar de Dado Dolabella (42), seu atual namorado, em 2023. Em conversa no programa Fofocalizando, do SBT, ela garantiu que não quer ter outro filho agora.

“Não! Preciso trabalhar, pagar esses boletos, preciso fazer muita coisa. Não tinha nem bebê, nem BBB”, disse ela, já citando também os boatos de que iria integrar o elenco do Big Brother Brasil, da Globo.

Wanessa ainda contou que não tem planos de se casar novamente agora. Ela quer apenas continuar namorando. “Vamos namorar primeiro, gente, pelo amor de Deus. Namorar, muita coisa para acontecer. Estou recém-separada. Acho que o tempo ainda é curto para muita coisa acontecer. Acho que a gente tem que fazer um passinho de cada vez. E é uma delícia namorar, é tão bom. Vamos namorar”, declarou.

Além disso, a cantora também comentou sobre a sua nova música, chamada Mulher Gato, e contou que se identifica com uma supertição sobre os gatos. "Acho que eu tenho sete vidas. Ou até mais. Uma coisa que eu trago para a minha carreira sempre é esse renascimento. Eu não tenho medo de fazer coisas novas. Na verdade, é o que me motiva. Ficar no mesmo lugar nunca me trouxe nenhum contentamento ou satisfação. Sempre gosto de me renovar, seja na vida pessoal ou profissional. E musicalmente eu acho que isso traz muito do gato, de renascer. Encerrou esse ciclo vou trazer outra vida, outro momento, outra música. Sempre fico nesse lugar, buscando. Alguns entendem outras pessoas não. E quem me entende é ótimo", disse ela.

A entrevista de Wanessa Camargo com o repórter Victor Sousa vai ao ar nesta segunda-feira, 16, a partir das 16h30, no programa Fofocalizando, no SBT.

Wanessa Camargo ganha declaração de amor de Dado Dolabella

O ator Dado Dolabella fez uma homenagem especial para a namorada, a cantora Wanessa Camargo, para celebrar os 40 anos de vida dela. No Instagram, ele declarou o seu amor e fez elogios para a amada.

"Vivendo, cada dia mais, com ela, dona do coração mais puro e generoso, exatamente do tamanho dos seus talentos! Que além de cantar, pra quem não sabe, vão muito além: é a mãe mais apaixonada e presente que já vi, animadora de festa, viagens, feiras e até nos perrengues ela tá colocando pra cima,

praticamente PHD em psicanálise, detetive investigadora profissional com habilidades intergalácticas,

dotada de intuição digna de uma vidente, mega organizada e prática, amiga das amigas e dos amigos até debaixo d’água presa em uma âncora, humorista, confidente, conhecimentos astrológicos, espirituais, fisiológicos, agora também veganos, tem a capacidade com seu jeitinho mais fofo do universo de unir até dois países em guerra, e mais um monte de predicados que não caberia aqui… agradeço ao destino por trazer você de volta. Parabéns @wanessa! O aniversário é seu, mas sempre quem ganha presente é quem tem sua presença. Me sinto o homem mais sortudo do mundo. Que seu novo ciclo seja que nem você. Te amo", disse ele.