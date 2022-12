Dado Dolabella se declara para Wanessa Camargo: 'Me sinto o homem mais sortudo'

Após Wanessa Camargo completar 40 anos de vida, Dado Dolabella fala sobre a admiração que sente pela namorada em nova declaração de amor

O ator Dado Dolabella surpreendeu os fãs com uma declaração pública para a sua namorada, a cantora Wanessa Camargo. Ela fez aniversário na quarta-feira, 28, e completou 40 anos de vida. Para homenageá-la, o rapaz fez uma declaração de amor no Instagram e falou sobre a admiração que sente por ela.

"Vivendo, cada dia mais, com ela, dona do coração mais puro e generoso, exatamente do tamanho dos seus talentos! Que além de cantar, pra quem não sabe, vão muito além: é a mãe mais apaixonada e presente que já vi, animadora de festa, viagens, feiras e até nos perrengues ela tá colocando pra cima,

praticamente PHD em psicanálise, detetive investigadora profissional com habilidades intergalácticas,

dotada de intuição digna de uma vidente, mega organizada e prática, amiga das amigas e dos amigos até debaixo d’água presa em uma âncora, humorista, confidente, conhecimentos astrológicos, espirituais, fisiológicos, agora também veganos, tem a capacidade com seu jeitinho mais fofo do universo de unir até dois países em guerra, e mais um monte de predicados que não caberia aqui… agradeço ao destino por trazer você de volta", disse ele.

E completou: "Parabéns @wanessa! O aniversário é seu, mas sempre quem ganha presente é quem tem sua presença. Me sinto o homem mais sortudo do mundo. Que seu novo ciclo seja que nem você. Te amo".

Wanessa Camargo reflete sobre a chegada dos 40 anos

No dia do seu aniversário, Wanessa Camargo compartilhou uma mensagem para refletir sobre a chegada da nova idade."40 anos é um número significativo, porém, chegando aqui, é muito mais simples do que eu realmente achava que seria. Pra mim, aprender sempre será uma meta. Evoluir a cada dia, evoluir com cada situação e experiência. Mesmo achando que aos 40 já saberia muito mais do que sei, sinto enorme gratidão por cada um de vocês, pelas suas mensagens e por todo carinho nesse dia tão especial", disse ela.

E completou: "Espero ter mais 40, 50 anos pra poder continuar vivendo, crescendo e compartilhando a vida com pessoas incríveis. Gratidão a todas às pessoas que fazem ou fizeram parte de alguma forma da minha vida. Apenas desejo por mais momentos e relações incríveis sempre! Amo todos vocês!".