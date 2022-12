Wanessa Camargo completa 40 anos de vida e diz: 'Número significativo'

Wanessa Camargo reflete sobre o seu aniversário de 40 anos e faz agradecimento: 'Relações incríveis sempre!'

A cantora Wanessa Camargo fez aniversário nesta quarta-feira, 28, e completou 40 anos de vida. Para marcar a data, ela compartilhou um vídeo nas redes sociais e refletiu sobre a nova idade . Ela confessou que percebeu que foi mais simples do que pensava chegar até os 40 e também fez os seus agradecimento neste dia especial.

"40 anos é um número significativo, porém, chegando aqui, é muito mais simples do que eu realmente achava que seria. Pra mim, aprender sempre será uma meta. Evoluir a cada dia, evoluir com cada situação e experiência. Mesmo achando que aos 40 já saberia muito mais do que sei, sinto enorme gratidão por cada um de vocês, pelas suas mensagens e por todo carinho nesse dia tão especial", disse ela.

E completou: "Espero ter mais 40, 50 anos pra poder continuar vivendo, crescendo e compartilhando a vida com pessoas incríveis. Gratidão a todas às pessoas que fazem ou fizeram parte de alguma forma da minha vida. Apenas desejo por mais momentos e relações incríveis sempre! Amo todos vocês!".

Vale lembrar que Wanessa Camargo entra nos 40 anos com uma vida nova. Ela está recém-separada de Marcus Buaiz, com quem ficou junto por 17 anos e teve dois filhos, José Marcus e João Francisco. A artista está apaixonada de novo! Ela reatou o antigo namoro com o ator Dado Dolabella e os dois estão inseparáveis. Inclusive, eles passaram o Natal juntos e com a família dela, incluindo o pai, o cantor Zezé Di Camargo.

Wanessa Camargo faz homenagem para o pai, Zezé Di Camargo

Há poucos dias, o cantor Zezé Di Camargo recebeu uma homenagem da filha Wanessa Camargo durante o programa 'Encontro com Patricia Poeta', da Globo. Ela gravou um vídeo especial para elogiar o pai. “Eu peço licença a vocês do Encontro para falar desse cara aí agora com vocês, esse cara que eu amo incondicionalmente, que é meu melhor amigo, que é meu maior exemplo, que é meu pai. Eu estou muito feliz com o ano que a gente teve, pois nós pudemos estar bem juntinhos por conta do nosso projeto ‘Pai e Filha’. Você esteve muito presente na minha vida em diversos momentos importantes ocorridos esse ano, momentos em que eu realmente precisei muito de você, e você estava lá, segurando minhas mãos e me dando apoio”, disse ela.

Ao ouvir isso, Zezé se emocionou. “Filho é uma bênção e só quem tem filho sabe do que estou falando. A Wanessa se parece muito comigo. Ela realmente é muito determinada. Quando quer alguma coisa, luta, assim como eu. Sou um cara persistente na vida. As pessoas que acompanharam a minha história, têm ideia de como eu penso com relação à vida, que só termina a partir do momento que você fechar os olhos", afirmou.