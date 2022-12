Em mensagem emocionante, Wanessa agradece o pai Zezé Di Camargo: “Meu maior exemplo”

A cantora Wanessa fez uma declaração emocionante ao pai Zezé Di Camargo durante participação do cantor no programa Encontro

Nesta sexta-feira, 16, Wanessa fez uma breve aparição no programa matinal Encontro da TV Globo para homenagear o pai, Zezé Di Camargo.

A cantora gravou um vídeo emocionante rasgando elogios ao pai, que estava presente no programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. “Eu peço licença a vocês do Encontro para falar desse cara aí agora com vocês, esse cara que eu amo incondicionalmente, que é meu melhor amigo, que é meu maior exemplo, que é meu pai”, começou.

Wanessa ainda relembrou um projeto musical que pai e filha fizeram juntos e ainda comentou sobre momentos difíceis em sua vida e como a presença do pai foi importante: “Eu estou muito feliz com o ano que a gente teve, pois nós pudemos estar bem juntinhos por conta do nosso projeto ‘Pai e Filha’. Você esteve muito presente na minha vida em diversos momentos importantes ocorridos esse ano, momentos em que eu realmente precisei muito de você, e você estava lá, segurando minhas mãos e me dando apoio”

Zezé ficou emocionado com a mensagem da filha e comentou: “Filho é uma bênção e só quem tem filho sabe do que estou falando”.

O cantor ainda revelou as semelhanças que tem com a filha: “A Wanessa se parece muito comigo. Ela realmente é muito determinada. Quando quer alguma coisa, luta, assim como eu. Sou um cara persistente na vida. As pessoas que acompanharam a minha história, têm ideia de como eu penso com relação à vida, que só termina a partir do momento que você fechar os olhos”.

Sogra!

Nesta última quinta-feira, 15, a mãe de Dado Dolabella surpreendeu a web ao fazer uma rara declaração para a namorada do filho, Wanessa Camargo.

"Dia 17 vou estar lá aplaudindo", escreveu a atriz Pepita Rodriguez nos comentários de um vídeo de Wanessa sobre sua turnê.