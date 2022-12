Mãe de Dado Dolabella faz declaração rara a Wanessa Camargo: "Aplaudindo"

Mãe de Dado Dolabella ainda avisou que estará no próximo show de Wanessa Camargo, no Rio de Janeiro

A atriz Pepita Rodriguez (71), mãe do ator Dado Dolabella (42), mostrou que é fã da nora, a cantora Wanessa Camargo (39).

Pepita se derreteu por Wanessa em um vídeo postado no Instagram, em que a cantora canta um de seus grandes sucessos "Tanta Saudade", em uma das apresentações de sua nova turnê.

No comentário, Pepita ainda avisou para Wanessa que estará no show que ela fará neste sábado, 17, no Rio de Janeiro.

"Dia 17 vou estar lá aplaudindo", escreveu a atriz, que ainda usou emojis de 'aplausos' e 'rostos apaixonados'.

BBB 23: Wanessa Camargo é cotada para participar do reality show

A cantora Wanessa Camargo está com uma vida nova em 2022 e pode encarar um novo desafio em 2023. Recém-separada e namorando com um amor do passado, ela é cotada para participar do grupo Camarote do BBB 23.

O colunista Leo Dias, do site Metrópoles, deu a ida dela como certa para o reality show. Porém, a lista oficial do Big Brother Brasil só costuma ser revelada pela Globo alguns dias antes da estreia da nova temporada.

Wanessa negou que foi convidada para integrar o grupo Camarote do reality,nos stories de seu Instagram. A filha de Zezé Di Camargo (60) contou que até mesmo seus amigos e parte de sua equipe de produção dos shows, a questionou sobre a participação na casa mais vigiada do Brasil.

"Mas como hoje até os meus amigos próximos, inclusive parte da minha equipe, ficaram questionando isso, achando que poderia ser verdade e eu preciso vir aqui falar: não, eu não vou pro BBB. Não estou cotada, não, nem falei com ninguém", explicou a famosa.

Os planos ainda especulados de noivado com Dado também podem ser motivo para Wanessa não querer participar.