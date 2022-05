Wanessa Camargo e Marcus Buaiz já assinaram o divórcio, diz colunista

Após 17 anos juntos, Wanessa e Marcus Buaiz oficializaram o divórcio com encontro virtual, diz Leo Dias

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 12h51

A cantora Wanessa Camargo (39) e o empresário Marcus Buaiz (42) já assinaram a papelada do divórcio, informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Segundo a publicação, feita nesta sexta-feira, 13, a assinatura da separação foi feita por meio de um encontro virtual deles com seus advogados para que pudessem rever a documentação.

Assim, Wanessa e Marcus não precisaram ficar frente a frente de forma presencial. O colunista ainda revelou que os dois estão se falando e se encontram quando vão buscar os filhos um com o outro.

Nesta sexta-feira, 13, Marcus Buaiz fez uma viagem com os dois filhos, José Marcus (10) e João Francisco (7). Os três foram curtir um dia no parque de diversões Beto Carrero World, em Santa Catarina. Ele mostrou o momento com os filhos no jatinho durante a viagem nos stories do Instagram.

O anúncio do fim do casamento

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz comunicaram o fim do casamento em um post no Instagram no dia 2 de maio.

"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedidos a todos espaço e privacidade neste momento", informaram.