Após separação, Marcus Buaiz curte viagem com os filhos

Recém-separado de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz leva os filhos para parque de diversões

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 12h24

O empresário Marcus Buaiz fez uma viagem com os dois filhos, José Marcus e João Francisco, nesta sexta-feira, 13. Poucos dias após anunciar o fim do casamento com a cantora Wanessa Camargo, ele mostrou momentos da viagem de jatinho com os herdeiros.

Os três foram curtir alguns dias de diversão no parque Beto Carrero World, em Santa Catarina. “Fala galera, ótima sexta-feira para vocês, hoje é dia da gente curtir Beto Carrero. E aí, José, João, animados?”, disse ele nos stories do Instagram.

O fim do casamento de Marcus Buaiz e Wanessa Camargo

A separação de Wanessa e Marcus Buaiz foi anunciada por eles no dia 2 de maio. Eles contaram por meio de um comunicado que estavam se separando após 17 anos juntos.

"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedidos a todos espaço e privacidade neste momento", informaram.

Empresário fala pela primeira vez sobre a separação

Em entrevista para a revista GQ, Marcus Buaiz repudiou os comentários negativos sobre o fim do seu casamento com Wanessa e os boatos que surgiram nos últimos dias.

“É lamentável ler mentiras que giram em torno da minha separação. Lógico que isso me incomoda. Mas ao mesmo tempo sei que é natural criarem boatos nessas circunstâncias. Faz parte do universo do show business”, disse ele à publicação.

Logo depois, Buaiz também elogiou a ex-mulher e a carreira dela no cenário musical. “Wanessa é uma das maiores artistas do país. Sempre a encorajei a alçar voos maiores e estive e continuo torcendo pelo sucesso dela e felicidade. Nunca estive no lugar de empresário, gerente de carreira ou algo similar. Wanessa sempre teve as rédeas de sua própria carreira e fez isso brilhantemente”, contou.