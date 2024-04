Rodrigo Simas revela bastidor da morte de José Venâncio em Renascer: ‘Estava ansioso’

Segunda edição do CARAS Amazônia leva famosos, como Rodrigo Simas, para uma experiência na floresta repleta de conhecimento e aventura

José Venâncio, personagem de Rodrigo Simas (32) em Renascer, morreu assassinado no capítulo que foi levado ao ar no início desta semana. A sequência chocou o Brasil e deixou o público de olho na TV no horário nobre. Em uma experiência imersiva no CARAS Amazônia 2024, o ator está vivenciado as belezas da floresta. Em conversa com a CARAS Brasil, ele conta como foi acompanhar uma das cenas mais importantes da novela durante o projeto da revista e revela bastidores.

"Eu já esperava [a morte da personagem] sendo um remake, teria a possibilidade de isso não acontecer, mas aí teria que mudar toda a história. Pra mim tá na Amazônia no fim deste ciclo é muito significativo, algo que a gente não planejou e aqui parece que estou me despedindo da personagem", conta o intérprete.

Mesmo na floresta, Rodrigo tem encontrado fãs que moram na região. A reação do público tem surpreendido o ator, que acompanhou o capítulo da adaptação de Bruno Luperi (36) ao lado da namorada Agatha Moreira (32).

"A novela das nove tem muito influência nas pessoas no sentindo de estar na casa [delas] todos os dias, então chegar aqui e as pessoas verem a cena em que 'eu morri' na noite aterior e falar sobre isso é muito interessante porque acho que foi uma sequência que valeu muito a pena, me marcou perfeito. Idependente de ter saído da novela, essa sequência foi muito potente e que eu amei fazer", diz.

O CARAS Amazônia 2024 está sendo um momento especial para Simas. Além da companhia da namorada, ele está vivendo as belezas naturais da nossa floresta ao lado do irmão, o também ator Bruno Gissoni (37), e da cunhada, Yanna Lavigne (34).

Rodrigo revela que gravou a cena há duas semanas, mas que antes de receber o roteiro já demonstrava ansiedade. Ele explica: "Fiquei ansioso para gravar essa sequência porque acho que foge um pouco do cotidiano da gente gravar sempre a história do personagem, acho que foi muito importante e potente."