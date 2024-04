Patrícia Ramos encara desafio na Amazônia em experiência energizante: 'Espiritual'

Segunda edição do CARAS Amazônia leva famosos, como Patrícia Ramos, para uma experiência na floresta repleta de conhecimento e aventura

A apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos (23) está desfrutando de momentos especiais na Amazônia. Promovida pela CARAS, a segunda edição desta experiência, uma imersão de três dias na floresta, teve início na última segunda-feira, 22, com um time de celebridades. Entre elas: Claudia Ohana (61), Luiza Brunet (61) e Rodrigo Simas (32). "Adorei! Experiência muito espiritual", diz ela.

A programação conta com observação de botos, passeio de voadeira entre as ilhas do Parque Nacional de Anavilhanas, trilha com visita a árvore gigante Samaúma, visita ao projeto de educação da comunidade de Sobrado, visita a Grutas de Madadá, visita a AANA (Associação de Artesão de Novo Airão) e uma apresentação do Festival Peixe-Boi da Anavilhanas.

Patrícia revela que o que mais marcou para ela nesta experiência foi a trilha. "Da trilha, foi a gruta, porque tenho claustrofobia, fobia de lugares fechados. E passar por dentro das pedras e tal, foi desafiador para mim. Achei que não ia conseguir, mas consegui, com um pouquinho de medo, mas consegui (...) Foi mais o medo que consegui superar. Então, o desafio da trilha para mim foi esse", destaca.

A apresentadora gostou tanto da viagem que pretende voltar. "Adorei a experiência de conhecer a Amazônia. Quero voltar, trazer a minha família. Não é uma viagem turística, eu diria. É energizante, é para o corpo, mente e alma. Adorei! Experiência muito espiritual também porque quando você se vê no meio desse mato todo, no meio da floresta, você percebe que você é só um pontinho em meio à tantas coisas", salienta.

"Você começa a colocar sua cabeça no lugar, coisas que você jamais pensaria, se estivesse no conforto do seu lar, por exemplo. E o desafio também da trilha, de passar mais de uma hora caminhando na mata fechada, naquela tensão de aparecer um bicho (risos), lidar com insetos, calor, umidade, com tudo (...) Tudo isso te faz sentir resistente", finaliza.

Patrícia Ramos conversa com a CARAS e fala sobre experiência na Amazônia - Fabrício Pellegrino

Os convidados de CARAS ficaram hospedados no Mirante do Gavião, que foi construído com um projeto pensado para ser um barco em terra firme e com vista para o Rio Negro. O local fica em Novo Airão, cerca de 180 km de Manaus, Amazonas, e de frente para o Parque Nacional de Anavilhanas.

A primeira temporada de CARAS Amazônia aconteceu em 2023 em comemoração aos 30 anos da revista no Brasil. Naquela viagem, os convidados foram: Christiane Torloni, Mateus Solano, Ademara, Giovanna Grigio, Marcela Fetter, Mari Gonzalez e Bia Ben.