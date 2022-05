Marcus Buaiz fala pela primeira vez após a separação de Wanessa Camargo

Marcus Buaiz lamenta os boatos envolvendo o fim do casamento com a cantora Wanessa e elogia a ex-mulher, diz revista

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 17h00

O empresário Marcus Buaiz (42) falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com a cantora Wanessa (39). Os dois anunciaram a separação no início do mês de maio por meio de um post nas redes sociais. Desde então, a separação foi alvo de boatos e rumores na internet. Agora, em entrevista à revista GQ, ele lamentou os boatos.

“É lamentável ler mentiras que giram em torno da minha separação. Lógico que isso me incomoda. Mas ao mesmo tempo sei que é natural criarem boatos nessas circunstâncias. Faz parte do universo do show business”, disse ele à publicação.

Logo depois, Buaiz também elogiou a ex-mulher e a carreira dela no cenário musical. “Wanessa é uma das maiores artistas do país. Sempre a encorajei a alçar voos maiores e estive e continuo torcendo pelo sucesso dela e felicidade. Nunca estive no lugar de empresário, gerente de carreira ou algo similar. Wanessa sempre teve as rédeas de sua própria carreira e fez isso brilhantemente”, contou.

O anúncio do fim do casamento de Wanessa e Marcus Buaiz

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz comunicaram o fim do casamento em um post no Instagram no dia 2 de maio. Os dois ficaram juntos por 17 anos e tiveram dois filhos, José Marcus (10) e João Francisco (7).

"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedidos a todos espaço e privacidade neste momento", informaram.