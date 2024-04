Vanessa da Mata revela mudança após maternidade: 'Nunca foi uma vontade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa da Mata conta que após os três filhos adotivos entrarem em sua vida, mudou a percepção sobre maternidade

Vanessa da Mata (48), que está comemorando 20 anos de carreira, tem uma história belíssima sobre como a maternidade chegou em sua vida. A cantora e compositora viu seus planos mudarem após uma visita a um abrigo infantil. Em entrevista à CARAS Brasil, ela confessa que nunca sonhou em ser mãe, mas que sua percepção sobre o assunto mudou com a chegada de Felipe, Micael e Bianca, que tinham, na época, 8, 6 e 5 anos, respectivamente. "Nunca foi uma vontade presente em mim", diz.

A visita em questão aconteceu em 2010, quando Vanessa conheceu os irmãos. Foi, então, que ela adotou os três junto ao seu ex-marido, Gero Pestalozzi. “Pode parecer estranho para uma mãe de três falar isso, mas não, ser mãe nunca foi algo que passou pela minha cabeça. Acho lindo, poderosíssimo, a mulher gerando uma vida dentro de si, mas nunca foi uma vontade presente em mim", ressalta.

"Sempre estive concentrada mais nas viagens, na minha carreira, até o dia em que fui visitar um abrigo em Alto Araguaia, Mato Grosso. Foi lá, em 2010, que conheci Felipe, Micael e Bianca, então com 8, 6 e 5 anos. No fim da visita, quando estava indo embora, Bianca se aproximou de mim e disse: ‘Não vai, não’. Saí de lá com a sensação de que não poderia mais viver sem eles. Maternidade é a coisa mais bonita que eu já fiz na vida”, continua.

Agora, com os filhos adultos, será que Vanessa já se imagina vovó? “Olha, nunca pensei sobre isso. Mas acho que seria incrível. Minha avó foi o grande amor de minha vida, então se eu puder ser para meus netos perto do tanto que ela foi pra mim, estarei realizada”, confessa.

Conciliar maternidade e carreira artística não foi uma tarefa tão fácil para a cantora. “Não diria que foi difícil, mas a chegada deles foi uma adaptação, um reajuste na bússola da minha vida. Mãe sempre dá um jeito, não é? (brinca) Mas posso dizer que hoje, com eles mais maduros e independentes, eu consigo fazer as minhas músicas, os meus shows, ter a minha vida também mais independente”, revela.

Se os filhos de Vanessa decidirem seguir também a carreira artística, ela já tem um conselho na ponta da língua: “Meu conselho é: seja feliz. Assim como sou feliz e realizada com a música, com a arte, o que desejo é que meus filhos se realizem com aquilo que quiserem”.