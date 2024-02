Vanessa da Mata explica decisão de postar fotos sensuais: "Autopoder"

Em entrevista recente ao Jornal O Globo, Vanessa da Mata explicou por que decidiu começar a postar fotos sensuais e falou sobre a vida após os 40 anos

Em entrevista ao jornal O Globo divulgada na última segunda-feira, 26, Vanessa da Mata revelou o motivo de ter começado a postar fotos mais sensuais nas redes sociais. A cantora ressaltou o quanto a maturidade fez com que ela se sentisse ainda melhor com seu corpo.

"Sinceramente, não é uma coisa que eu planejei ou estou fazendo agora uma comunicação diferente para chamar a atenção. Até porque, toda vez que posto minha bunda, perco seguidor. Da última vez, perdi 5 mil. Às vezes, não entendem: 'Vanessa da Mata, aqueles vestidos longos, essa bunda? Estou no lugar errado. Claro que dependo disso, é meu trabalho. Mas acaba arredondando um público mais seu. Você tem ali pessoas que não estão por uma coisa ou outra, elas te entendem, aceitam. Ou respeitam", iniciou.

"Faço isso porque me sinto muito feliz com o meu corpo, comigo. Tudo é próprio, aceito, bem resolvido. Sair desse lugar em que a gente fica muitos anos, em busca de aceitação, de se provar, é muito bom. Poder criar e colocar nas redes na hora... Tenho um baú cheio de cadernos e, às vezes, não só boto no caderno como mando direto para as redes. Isso traz algo fresco, atual", acrescentou a artista.

Para Vanessa, a escolha de mostrar o corpo nas redes sociais vai de cada pessoa. "Eu sempre tive um corpo que eu gostava e que eu achava que eu não precisava mostrar, detestava essa ideia de: 'Ah! O que é bonito é para ser mostrado. Eu detesto essa frase. Ninguém tem que nada, não tem que mostrar nada. Se você quiser viver de paraquedas com um buraco enfiado está maravilhoso.

Faça do jeito que você gostar", afirmou.

Apesar de inicialmente não gostar de mostrar o seu corpo, ela contou que sua visão sobre si foi mudando com o tempo. "De repente eu vi que tinha uma bunda grande, comecei a me curtir, fiz umas fotos que ficaram ótimas e tive a generosidade de compartilhar isso", disse. "Eu achava engraçado, eu achava legal, eu achava diferente. Era uma Vanessa que eu mesma não conhecia. Então, para mim, é libertador", continuou ela.

Sobre o cabelo, marca registrada de Vanessa, a famosa revelou que sempre foi "discordante" sobre o assunto. "Essa coisa da busca da sua autoestima com seus traços e as suas características que eu acho que é fundamental para qualquer ser humano. Se ele tem uma autoestima, ele não vai entrar em roubada, ele não vai entrar em relacionamento errado, ele não vai buscar qualquer coisa para ele ficar satisfeito, ele vai buscar o mais especial possível e vai avante".

"Desde criança, numa época que os fabricantes de chapinhas e alisamentos eram bilionários no Brasil, eu já era discordante, achava burro seguir aquilo para agradar. Tentar ser outra pessoa para ser aceita é muita humilhação. Meu cabelo é minha cara, meu corpo, minha alma, minha composição", acrescentou.

Vanessa da Mata também compartilhou como chegar nos 40 anos de idade trouxe melhorou sua relação consigo mesma. "Acho que depois dos 40 é o mais legal. Não me sinto tão bem como depois dos 40, 45 anos. A idade da loba é maravilhosa, cheia de tesão, autopoder, descobertas. Me sinto bem com meu corpo, me acho linda, gostosíssima, desculpa (risos). É um negócio que eu não sentia antes", falou ela.

"Estava o tempo todo tentando alcançar um perfeccionismo intelectual. Não era uma estética de figura. Sempre fui muito estranha na minha família. Não alisava o cabelo, era alta demais. Estava sempre dependendo de um aval. Essa história de se nutrir é perfeita", finalizou.

