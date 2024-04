Com repercussão do BBB 24, 'Mais você' registra melhor audiência em 19 anos

Com sucesso do BBB 24, o programa 'Mais Você', da TV Globo, conquistou o maior índice de audiência desde 2005; confira os detalhes

O BBB 24 tem sido um sucesso mesmo após o fim da exibição! Com a repercussão da reta final do reality show, o 'Mais Você' alcançou a melhor marca de audiências dos últimos 19 anos, desde a semana entre 4 e 8 de abril de 2005.

O programa comandado por Ana Maria Braga registrou a média de 10,9 pontos entre os dias 15 e 19 de abril no Painel Nacional de Televisão (PNT), seu recorde de audiência semanal. Nas redes sociais, a atração da TV Globo teve a maior repercussão desde maio de 2021, quando receberam a campeã Juliette, chegando a 149 mil tweets publicados.

Nas últimas semanas, a apresentadora recebeu os finalistas da edição, Matteus e Isabelle, e o campeão do BBB 24, Davi, rendendo diversos assuntos entre os internautas.

Ana Maria Braga revela susto em entrevista com Davi

Desde que saiu do BBB 24 e se tornou o grande campeão da temporada, a vida pessoal do ex-brother Davi tem sido um dos principais assuntos nas redes sociais. Na manhã da última segunda-feira, 22, a apresentadora Ana Maria Braga falou a respeito das últimas polêmicas envolvendo o nome do vencedor do reality show da TV Globo.

Durante a transmissão ao vivo do 'Mais Você', a veterana mencionou a possível crise na relação entre Davi e sua companheira, Mani Reggo. Sincera, Ana Maria revelou que ficou surpresa ao ouvir diretamente do jovem que ainda estava conhecendo a namorada. A apresentadora o entrevistou um dia após a final do BBB 24.

"Eu não sabia de nada, nada tinha saído ainda, nada dele e da Mani. Então, era natural eu falar de namorada, mulher, ele chamava de esposa. Quando ele falou que estavam se conhecendo eu levei um susto. Acho que eu e todo mundo", declarou Ana em conversa com Felipe Andreoli e Tati Machado.

"Um ano e sete meses, já conheceu né?", continuou ela. Em seguida, Tati explicou aos telespectadores que após a polêmica, Mani Reggo retirou de suas redes sociais o 'esposa do Davi', que constava em sua biografia no Instagram.

Após a produção do programa exibir um trecho da entrevista concedida pelo ex-BBB ao 'Fantástico', Ana Maria Braga lamentou que Davi não consiga descansar e aproveitar o pós-reality da melhor maneira possível. "Não adianta ter dinheiro e só ter perturbação. Ele tá bem perturbado mesmo, porque não teve um minuto de sossego", declarou a veterana, por fim.