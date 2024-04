Lexa fica chocada ao ser tietada por gringos: "Eu tenho fãs em Singapura"

"A música não tem fronteiras mesmo!", disse a cantora Lexa ao ser reconhecida por alguns gringos durante um passeio por Singapura

A cantora Lexa está curtindo um período de férias fora do Brasil, e durante um passeio por Singapura, ela ficou chocada ao ser reconhecida por alguns gringos.

No vídeo publicado pela artista no feed do Instagram, ela é parada por um homem e depois por duas mulheres, que a chamaram pelo nome e disseram que eram fãs. Depois, eles pediram para tirar uma selfie com ela.

Lexa ficou incrédula com a situação. "Gente? Kkkkk como assim eu tenho fãs em Singapura, na Ásia, no outro lado do mundo? Kkkk por um segundo achei que eram atores. A música não tem fronteiras mesmo! Que legal!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores parabenizaram a artista. "Amo", disse a cantora Anitta. "A Lexa não tem ideia do quanto ela é amada", escreveu uma seguidora. "Que incrível", falou outra. "O mais lindo é a sua simplicidade! Não fingiu costume, mostrou realmente estar surpresa com isso... Você merece", comentou uma fã.

Antes de ir para Singapura, Lexa passou pela Coreia do Sul. Ao compartilhar algumas fotos em meio a um cenário colorido, a cantora falou sobre seu amor por conhecer novas culturas. "Que experiência fantástica conhecer a Coreia do Sul! Meu hobby favorito é viajar e conhecer diferentes culturas. Obrigada, Deus por mais essa benção!", disse ela.

Confira a publicação:

Mãe de Lexa quebra silêncio e se pronuncia sobre noivado da funkeira

Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, falou pela primeira vez sobre o noivado da filha com o ator Ricardo Vianna. Procurada pela CARAS Brasil, a empresária abriu o jogo e falou tudo o que pensa sobre o relacionamento dos dois, que tem recebe altas críticas nas redes sociais.

"Que eles sejam felizes, é o que importa", disse Darlin, em meio as críticas ao casal de artistas, que estão juntos há apenas quatro meses. Para ela, é importante que eles não pulem etapas e vivam com mais tranquilidade o romance. Saiba mais!