Cláudia Ohana revela emoção ao chegar na Amazônia: ‘Um lugar místico’

Segunda edição do CARAS Amazônia leva famosos, como Cláudia Ohana, para uma experiência na floresta repleta de conhecimento e aventura

Atriz e cantora Cláudia Ohana (61) está desfrutando de momentos especiais na Amazônia. Promovida pela CARAS, a segunda edição desta experiência, uma imersão de três dias na floresta, teve início na última segunda-feira, 22, com um time de celebridades. Cláudia revela que se emocionou ao chegar no destino: "Um lugar místico".

"A gente chegou de avião e quando eu vi foi muita emoção. É muito incrível, e a sensação é que você está indo, realmente, para um lugar místico, a Amazônia. É uma coisa que a gente ouve falar desde pequena, [que aqui] tem uma história, uma áurea em volta daqui", declara.

A atriz comenta que está adorando desfrutar dessa experiência de conhecer melhor a Amazônia em conjunto com outros artistas: "Realmente, é muito incrível e com todo mundo, sabe? Porque é a mesma coisa de ir ao cinema junto e ao cinema sozinha, é bom todo mundo junto, aquela energia das pessoas todas vendo essa beleza e imensidão".

Cláudia Ohana sempre gostou de desfrutar de uma rotina menos agitada e com bastante contato com a natureza. Durante a conversa, ela comenta que está achando o Norte do Brasil um destino muito mágico e se emociona várias ao longo do dia.

"E toda hora que eu estou aqui, eu fico olhando e, de repente, eu fico até arrepiada, porque estou na Amazônia. É assim um lugar muito místico. Sabe quando você está do lado de uma pessoa que você é muito fã? É exatamente essa sensação que eu estou sentindo", comenta.

CONTATO COM A NATUREZA

Os convidados de CARAS ficaram hospedados no Mirante do Gavião, que foi construído com um projeto pensado para ser um barco em terra firme e com vista para o Rio Negro. O local fica em Novo Airão, cerca de 180 km de Manaus, Amazonas, e de frente para o Parque Nacional de Anavilhanas.

A programação conta com observação de botos, passeio de voadeira entre as ilhas do Parque Nacional de Anavilhanas, trilha com visita à árvore gigante Samaúma, visita ao projeto de educação da comunidade de Sobrado, visita a Grutas de Madadá, visita a AANA (Associação de Artesão de Novo Airão) e uma apresentação do Festival Peixe-Boi da Anavilhanas.

A primeira temporada de CARAS Amazônia aconteceu em 2023 em comemoração aos 30 anos da revista no Brasil. Naquela viagem, os convidados foram: Christiane Torloni, Mateus Solano, Ademara, Giovanna Grigio, Marcela Fetter, Mari Gonzalez e Bia Ben.