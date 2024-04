Ana Furtado mostra vista de quarto de hotel em Tóquio com diárias de R$ 10 mil

Passada a agitação da final do BBB 24, Boninho embarcou para curtir alguns dias de férias na companhia da esposa Ana Furtado; veja detalhes

Após o fim do Big Brother Brasil 24, da Globo, Boninho, o diretor do reality resolveu aproveitar as merecidas férias ao lado da esposa, a apresentadora Ana Furtado. O destino escolhido pelo casal foi Tóquio, capital do Japão.

Após a longa jornada de voo até o Japão, o casal finalmente chegou ao destino e hotel Mandarin Oriental. Em postagem nos Stories na manhã desta terça-feira, 23, a apresentadora deu detalhes do luxuoso quarto de hotel em que estão hospedados, no Mandarin Oriental, com diárias entre 4 e 10 mil reais.

O casal está em uma suíte de esquina com vista panorâmica para Tóquio ou a majestosa Tokyo Skytree. O quarto, cheio de janelas, tinha até binóculo para ver melhor a cidade. "O nosso quarto tem uma vista incrível de Tóquio! É um quarto de esquina. É o hotel disponibiliza até um binóculo para ver essa cidade, que é tão linda", contou Ana Furtado.

A suíte Mandarin Corner, com aproximadamente 100 metros quadrados, apresenta uma decoração inspirada na cultura japonesa, incluindo um elegante armário dourado com detalhes em folha de ouro. Os hóspedes podem relaxar em uma cama king size enquanto contemplam a deslumbrante paisagem urbana de Tóquio.

Boninho também tem mostrado detalhes da viagem em suas redes. Em vídeo no Instagram, o diretor compartilhou detalhes de um almoço ao lado da esposa no restaurante Kyubey Ginza, onde o casal se deliciou com uma variedade de pratos tradicionais, incluindo o famoso Otoro e Chutoro, cortes do atum. Os preços ficam por volta de R$ 300 por pessoa.

Além disso, Ana e Boninho exploraram os encantos da cidade, visitando o Santuário de Nezu para apreciar a beleza das cerejeiras em flor e os jardins de azaleias.

