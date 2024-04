Pitel se emociona com anúncio de programa com Fernanda após 'BBB 24'

A ex-participante do Big Brother Brasil 24, Pitel compartilhou texto emocionante agradecendo suas conquistas na redes sociais

Giovanna Pitel ficou emocionada com o anúncio de que vai apresentar um programa com Fernanda no Multishow. A ex-BBB foi às suas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, 25, compartilhar um texto emocionante sobre sua nova conquista.

“Oi pessoaaaal! Nunca imaginei que até os meus maiores sonhos, não chegariam perto da minha atual realidade! Todo meu amor e agradecimento são poucos perto de tudo que tenho sentido. Muito obrigada por tudo, obrigada por sempre! Todos vocês são essenciais na minha vida, sem vocês nada disso seria possível! Obrigada”, escreveu a ex-sister.

Nos comentários, os seguidores de Pitel celebraram a conquista da famosa: “Fiquei muito feliz por você! Merece muito garota. Bora pra cima que tu vai brilhar muito”, escreveu uma, “Ahhh menina Pit, você merece tanto! Voaaaa que seus sonhos vão se realizar um por um!! Orgulho demais!!”, comentou uma outra fã da assistente social, “Você merece cada um dos frutos que nascerem desse mutirão de amor genuíno que você conquistou”, desejou uma terceira.

Embora não ainda não tenham muitos detalhes de como irá acontecer o programa, o formato do projeto tem inspiração na própria trajetória da dupla no BBB.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, Fernanda e Pitel comandarão um talk show onde elas fofocam em uma cama e receberão convidados famosos para discutir intimidades. A inspiração viria do tempo em que a dupla icônica passou no quarto Gnomo do reality show da Globo. A jornalista ainda afirmou que o programa deve estrear até o fim de abril, com cerca de meia hora de exibição.

Fernanda e Pitel soltam a voz ao lado de Preta Gil e impressionam os fãs

Recentemente, Fernanda Bande e Giovanna Pitel deixaram seus fãs de queixo caído ao revelar talento secreto. Ao participarem do programa TVZ, do Multishow, que está em comando de Preta Gil, a dupla botou a voz para jogo e acompanharam a cantora em uma música.