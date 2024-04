Confirmado! Fernanda e Giovanna Pitel, do BBB 24, terão programa na Globo

Após rumores, programa de Fernanda Bande e Giovanna Pitel, do BBB 24, na Globo é confirmado por executivo da emissora; saiba mais!

Após grande sucesso entre o público do BBB 24, as ex-participantes Fernanda Bande e Giovanna Pitel ganharão um programa juntas na Globo. A informação foi confirmada no evento gexperience nesta quarta-feira, 24, e deixou os fãs da dupla Pitanda super animados!

Na ocasião, a notícia foi dada por um executivo da emissora carioca, que se reuniu com as futuras apresentadoras para contar a novidade ao público. Embora não ainda não tenham muitos detalhes de como irá acontecer o programa, o formato do projeto tem inspiração na própria trajetória da dupla no BBB.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, Fernanda e Pitel comandarão um talk show onde elas fofocam em uma cama e receberão convidados famosos para discutir intimidades. A inspiração viria do tempo em que a dupla icônica passou no quarto Gnomo do reality show da Globo. A jornalista ainda afirmou que o programa deve estrear até o fim de abril, com cerca de meia hora de exibição.

Na web, os fãs celebraram a novidade e vibraram com a conquista da dupla. "Esse momento é delas!!!", disparou um internauta. "NOSSO ORGULHO PITANDA", declarou outro. "Eu tô tão feliz", disse mais um.

Confira:

🚨AGORA: Executivo da Globo confirma que Fernanda e Pitel terão um programa juntas.



Fernanda e Pitel soltam a voz ao lado de Preta Gil e impressionam os fãs

Recentemente, Fernanda Bande e Giovanna Pitel deixaram seus fãs de queixo caído ao revelar talento secreto. Ao participarem do programa TVZ, do Multishow, que está em comando de Preta Gil, a dupla botou a voz para jogo e acompanharam a cantora em uma música.

Em um momento do programa, as três cantaram juntas um trecho da música 'Flor de Lis', de Djavan, e a filha do cantor Gilberto Gil chegou a brincar com a possibilidade delas cantarem juntas. "Um trio, eu ouvi?", brincou Preta.

Ao compartilhar o vídeo cantando com Fernanda e Pitel no feed do Instagram, a cantora falou sobre a participação das ex-sister, e elogiou. "Foi um prazer receber @nandabande e @pitelgiovanna no #TVZAoVivo hoje, cheias de carisma e diversão. Confesso que amei esse trio! Brilhem, meninas! #TVZDaPreta", escreveu a artista na legenda da publicação.