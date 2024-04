Ex-BBBs Fernanda e Pitel ganham programa na Globo com formato 'na cama'

Vem aí! As ex-BBBs Fernanda e Pitel apresentarão um novo programa em formato de talk show com uma cama sendo cenário principal

Ex-participantes do BBB 24, Fernanda Bande e Giovanna Pitel devem estrear carreira nas telinhas em breve! De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do 'Notícias da TV', a dupla foi contratada pela TV Globo e apresentará um programa no canal Multishow com 'formato inusitado': em uma cama .

A ideia da emissora é realizar um talk show, intitulado 'Na Cama - Com Pitel & Nanda'. O nome seria em referência aos momentos em que as duas comentavam sobre outros brothers do reality show no móvel do quarto Gnomo.

Ainda segundo a jornalista, o contrato com as ex-BBBs já foi assinado e o programa possui previsão de estreia para o próximo dia 29 de abril. Na atração, que terá cerca de meia hora de exibição, Fernanda Bande e Pitel receberão convidados famosos em uma cama para discutir intimidades.

Uma brincadeira com a viseira de Fernanda e a touca de cetim de Pitel, objetos que viraram marcas registradas das amigas dentro do BBB 24, também fará parte do programa. Na última quinta-feira, as ex-sisters participaram do TVZ e foram colocadas por Preta Gil para serem testadas como 'futuras apresentadoras' e receberam elogios da cantora.

Tadeu Schmidt revela comemoração com Boninho pós-BBB 24

O apresentador Tadeu Schmidtrevelou um acontecimento dos bastidores após a grande final do Big Brother Brasil 24, realizada na última terça-feira, 16. Ele, que está no comando do reality show da TV Globo desde a temporada de 2022, contou que o elenco da edição não foi o único a celebrar a noite especial.

Durante sua participação no 'Conversa com Bial', Tadeu revelou que o diretor Boninho o convidou para comemorar o sucesso da atração depois da exibição do último programa, que consagrou Davi como vencedor da competição.

"O BBB terminou já era uma e pouco da manhã. Boninho me chamou para beber um vinho, e eu fui. Quando fui dormir o sol já tinha nascido", disse o comunicador. Tadeu Schmidt foi o primeiro convidado da oitava temporada do programa de Pedro Bial.

A atração foi gravada na quinta-feira, 18, nos Estúdios Globo, e contou com a presença especial de ex-participantes de diversas edições do Big Brother Brasil na plateia. O episódio completo será exibido na próxima segunda-feira, 22.

O ex-BBB Eliezer, participante da 22ª temporada do reality show, mostrou alguns registros dos bastidores do programa.