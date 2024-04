Solteira, Preta Gil cogita relacionamento aberto: "Em busca de uma coisa assim"

Em conversa com Giovanna Pitel, a cantora Preta Gil falou sobre a possibilidade de ter um relacionamento aberto após o fim de seu casamento

Preta Gil está cogitando a possibilidade de ter um relacionamento aberto. A revelação aconteceu nesta quinta-feira, 18, durante o programa TVZ, no Multishow, que contou com a participação de Fernanda Bande e Giovanna Pitel, ex-participantes do Big Brother Brasil 24.

Na atração, Pitel falou sobre seu relacionamento de dez anos com Weslley Toledo, com quem se considera casada. A ex-sister explicou que eles vivem uma relação aberta há 3 anos. "Você vai experimentando até o seu acordo de relacionamento funcionar. Eu já estou na parte madura da história, que é quando funciona", contou a alagoana.

Ao ouvir a assistente social, Preta confessou que pensa nessa possibilidade. "Acho chique isso. Tô em busca de uma coisa assim", disse a artista, que quer conselhos para manter uma relação não-monogâmica de forma saudável. "Depois a gente pode conversar sobre isso?", completou ela.

Vale lembrar que a filha de Gilberto Gil não assumiu nenhum relacionamento após o fim de seu casamento de oito anos com Rodrigo Godoy em 2023. A separação aconteceu enquanto Preta estava em tratamento contra um câncer no intestino.

Leia também: Fernanda e Pitel soltam a voz ao lado de Preta Gil e impressionam os fãs

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, fala sobre a separação

Ex-marido da cantora Preta Gil, o personal trainer Rodrigo Godoy surpreendeu ao gravar um vídeo para falar sobre os últimos acontecimentos em sua vida. Ele se separou da artista há alguns meses de forma turbulenta. Agora, ele se pronunciou sobre ter sido alvo de julgamentos após a separação e o desejo de recomeçar a vida.

"Eu sou muito grato à Preta por todos esses anos de relacionamento, por tudo que nós vivemos, somamos e dividimos emocionalmente. Eu não estou aqui para falar quem eu sou, quem eu fui durante toda a minha trajetória de vida. Os nossos amigos da intimidade, que viveram no nosso íntimo, eles sabem quem eu sou, eles sabem o quanto que eu vivi com ela, para ela, quanto que eu me dediquei, porém, o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da minha vida, que eu nunca imaginei que eu pudesse passar por isso. Tenho 35 anos, tenho uma família, tem pessoas que precisam de mim", disse ele. Confira o desabafo completo!